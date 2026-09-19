Rincian biaya 43 miliar dolar agresi Amerika terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, Bloomberg melaporkan bahwa Kementerian Perang Amerika (Pentagon) memberitahukan kepada Kongres bahwa dalam agresi terhadap Iran sejauh ini telah menghabiskan 43 miliar 600 juta dolar.

Berdasarkan laporan ini, hingga tanggal 3 September tahun ini, sekitar 11 miliar 200 juta dolar telah digunakan untuk menutupi biaya tambahan terkait agresi terhadap Iran, dan 28 miliar 100 juta dolar dialokasikan untuk mengganti amunisi yang telah digunakan. Selain itu, 4 miliar 300 juta dolar dibayarkan untuk mengganti peralatan yang hilang.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa biaya kerusakan yang ditimbulkan pada peralatan militer akan berubah seiring dengan penyampaian laporan baru. Dalam laporan ini tidak disebutkan puluhan miliar dolar yang mungkin sebagai biaya kerusakan yang ditimbulkan pada pangkalan Amerika di Timur Tengah.

Juga dilaporkan bahwa angkatan darat menghabiskan 1 miliar 600 juta dolar untuk kesiapan operasional dan dukungan personel yang dikerahkan, dan angkatan laut juga menghabiskan 2 miliar 200 juta dolar untuk pasukan operasional, operasi kapal dan pesawat.

Tagihan angkatan udara Amerika untuk dukungan personel yang dikerahkan, operasi angkutan udara dan dukungan pangkalan dan komunikasi mencapai 6 miliar 600 juta dolar. Dalam laporan ini juga disebutkan alokasi 10,5 juta dolar untuk «Komando Siber» Amerika.