Klaim terbaru juru bicara teroris CENTCOM terhadap Iran

Menurut kantor berita ABNA, juru bicara Komando Pusat tentara teroris Amerika (CENTCOM) hari ini Rabu, dalam upaya mengompensasi secara media beberapa kekalahan militer negaranya dalam agresi terhadap Iran dengan mengajukan klaim konyol, mengklaim: lalu lintas kapal di Selat Hormuz masih berlanjut; Iran tidak memiliki kendali atasnya!

Pejabat Amerika ini, yang pada ambang pemilihan tengah masa Kongres negara ini menganggap kekalahan rekan-rekan partai Republiknya sebagai hal yang pasti, berusaha membenarkan sebagian kekalahan pemerintah negaranya meskipun mengeluarkan biaya puluhan miliar dolar dalam agresi terhadap Teheran dengan cara ini: blokade Selat Hormuz bersifat lengkap dan efektif, dan kami menjamin kelangsungan aliran minyak dan lalu lintas kapal.

Lembaga teroris ini dalam melanjutkan klaimnya dalam rangka memperkuat semangat militernya menghadapi kekuatan pertahanan Iran mengklaim: kami telah mengubah rute lebih dari 100 kapal yang bermaksud memecah blokade Selat Hormuz. Kami telah memfasilitasi lewatnya lebih dari 900 juta barel minyak mentah melalui Selat Hormuz. Kami telah menyelesaikan operasi penyapuan ranjau di jalur pelayaran yang diakui secara internasional di Selat Hormuz!

CENTCOM menambahkan: kami memantau dengan cermat situasi Selat Bab al-Mandab. Kami memiliki penasihat lapangan yang bertukar informasi dengan mitra Saudi kami.

Klaim konyol pejabat Amerika ini diajukan sementara, menurut pengakuan media arus utama dan bahkan pejabat negara ini, harga energi di Amerika sejak agresi ilegal Washington dan rezim Zionis terhadap Iran dan ketidakamanan Selat Hormuz yang strategis telah meningkat sangat besar.