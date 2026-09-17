Sanders: Rakyat Amerika muak dengan pendanaan genosida Israel

Menurut kantor berita ABNA, Bernie Sanders, senator senior Amerika dari negara bagian Vermont, dengan menerbitkan pesan di jaringan sosial X, menulis: rakyat Amerika muak dengan pendanaan genosida Israel di Gaza.

Senator senior Amerika dalam hal ini melanjutkan: sekarang Trump bersikeras pada pendekatan ini dan dengan menggunakan uang pembayar pajak kami, menyerahkan bom senilai 2,8 miliar dolar ke kabinet ekstremis Netanyahu.

Bernie Sanders menambahkan: situasi ini tidak dapat diterima. Kongres harus menolak kesepakatan ini.

Hal ini terjadi sementara sebelumnya Gregory Meeks (Gregory Meeks), anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat negara bagian New York dan anggota Demokrat paling senior di Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan Amerika, telah mengatakan: saya tidak akan menyetujui kontrak yang diusulkan untuk penjualan bom ke Israel senilai 2,8 miliar dolar. Kontrak ini mencakup 40.000 bom yang berat masing-masing akan menjadi seribu pon. Kontrak bom yang diusulkan menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan senjata ini di daerah padat penduduk di Jalur Gaza dan Lebanon.