Klaim Trump: kita berada di tahap akhir perang dengan Iran

Menurut kantor berita ABNA, Donald Trump, presiden Amerika, mengklaim: ia berada di tahap akhir perang dengan Iran.

Trump dalam melanjutkan klaimnya menambahkan: perang dengan Iran akan berakhir "sangat segera".

Ia mengklaim: Iran sangat ingin mencapai kesepakatan.

Presiden Amerika dalam melanjutkan klaimnya menambahkan: orang-orang Iran telah menderita kerugian berat dan sangat ingin mencapai kesepakatan.

Trump melanjutkan: Amerika dapat mencapai kesepakatan tentang Iran kapan pun ia mau.

Ia dalam bagian lain pernyataannya tentang perang Rusia dan Ukraina mengklaim bahwa Washington berupaya mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, dan perang ini akan segera berakhir.

Trump juga tentang kebijakan moneter Amerika mengatakan: suku bunga di negara ini harus satu persen atau kurang, karena menurut klaimnya "Amerika memiliki peringkat kredit terbaik di dunia".

Presiden Amerika menekankan perlunya penurunan suku bunga yang cepat di negara ini.

Presiden Amerika dengan mengulangi perkataannya beberapa bulan lalu mengklaim: Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir.

Trump juga mengklaim bahwa segala sesuatu di Iran telah dihancurkan dan angkatan laut negara ini berada di dasar Teluk Persia.

Ia, sementara berada di bawah tekanan domestik, mengklaim bahwa perang dengan Iran akan segera berakhir, karena Iran setelah kehancuran segala sesuatu yang dimilikinya, tidak mampu melanjutkan perang.

Presiden Amerika selanjutnya mengatakan: Washington telah memberlakukan blokade yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran dan selama bulan-bulan terakhir tidak ada kapal yang mampu memecah blokade ini.

Trump sekali lagi untuk menenangkan opini publik domestik Amerika yang sangat memprotes kenaikan bahan bakar, mengklaim: perang dengan Iran akan segera berakhir dan harga minyak dan bensin akan turun dengan kecepatan yang sangat tinggi.