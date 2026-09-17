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"The Atlantic": perang Trump dengan Iran mengungkap penurunan kekuatan militer Amerika

17 September 2026 - 10:48
Kode berita: 1866678
Source: ABNA
"The Atlantic": perang Trump dengan Iran mengungkap penurunan kekuatan militer Amerika

Sebuah media Amerika dalam sebuah laporan menyatakan bahwa perang Trump dengan Iran telah mengungkap tingkat kemunduran kekuatan militer Amerika.

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip saluran Al-Mayadeen, majalah Amerika "The Atlantic" menyatakan: perang Donald Trump, presiden Amerika, dengan Iran menunjukkan sejauh mana hubungan tersembunyi kekuatan global telah berubah dan sejauh mana kekuatan militer Amerika telah turun.

Majalah ini juga menulis: kerusakan yang ditimbulkan pada fasilitas Amerika di dekat Iran begitu luas sehingga perkiraan biaya perbaikannya akan sangat tinggi.

"The Atlantic" pada akhirnya menyatakan: pertahanan fasilitas kunci terhadap rival dengan teknologi lebih rendah seperti Iran, dalam kondisi saat ini, berada di luar kemampuan militer Amerika.

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