"The Atlantic": perang Trump dengan Iran mengungkap penurunan kekuatan militer Amerika

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip saluran Al-Mayadeen, majalah Amerika "The Atlantic" menyatakan: perang Donald Trump, presiden Amerika, dengan Iran menunjukkan sejauh mana hubungan tersembunyi kekuatan global telah berubah dan sejauh mana kekuatan militer Amerika telah turun.

Majalah ini juga menulis: kerusakan yang ditimbulkan pada fasilitas Amerika di dekat Iran begitu luas sehingga perkiraan biaya perbaikannya akan sangat tinggi.

"The Atlantic" pada akhirnya menyatakan: pertahanan fasilitas kunci terhadap rival dengan teknologi lebih rendah seperti Iran, dalam kondisi saat ini, berada di luar kemampuan militer Amerika.