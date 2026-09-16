Menurut kantor berita Abna, Sergei Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, dalam wawancara eksklusif dengan «TV BRICS» mengatakan: KTT BRICS di India akan memperkuat posisi kelompok ini sebagai salah satu pilar multilateralisme dan instrumen untuk memajukan kepentingan mayoritas global.

Ia mengatakan: kehadiran para pemimpin negara mitra BRICS serta para kepala sejumlah negara yang memegang ketua kelompok regional Selatan dan Timur dunia dalam KTT New Delhi akan membantu terwujudnya tujuan ini.

Ryabkov menambahkan: partisipasi luas komunitas ini dalam BRICS sangat tepat dan diperlukan. Kepresidenan India telah melakukan upaya besar untuk kehadiran kelompok negara ini dalam KTT.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, KTT yang akan datang akan disertai dengan keputusan penting dan langkah baru untuk memperdalam kerja sama antara anggota BRICS.

Slogan kepresidenan India dalam BRICS pada tahun 2026 adalah «Membangun untuk Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan».

Menurut Ryabkov, empat pilar ini mencakup aktivitas BRICS dalam tiga bidang: politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta kerja sama budaya dan kemanusiaan.

Ia mengatakan: kami berupaya terus memperkuat peran negara-negara mayoritas global dan kelompok seperti BRICS di semua bidang ini.