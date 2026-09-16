Laporan media Zionis tentang bantuan intelijen Israel kepada Arab Saudi

Menurut kantor berita Abna, surat kabar «Jerusalem Post», mengutip sumber diplomatik regional, melaporkan bahwa rezim Zionis, menyusul eskalasi serangan tentara Yaman terhadap target di Arab Saudi, telah memberikan bantuan intelijen kepada Riyadh.

Berdasarkan laporan ini, pembicaraan antara kedua pihak dilakukan dengan mediasi Komando Pusat Amerika (CENTCOM), dan tujuannya disebutkan untuk membantu Arab Saudi memperoleh gambaran intelijen yang lebih luas tentang penempatan pasukan dan pergerakan tentara Yaman.

«Jerusalem Post» mengklaim bahwa proses ini dimulai setelah «Mohammed bin Salman», putra mahkota Saudi, dalam beberapa hari terakhir meminta bantuan untuk menghadapi serangan tentara Yaman.

Arab Saudi dan rezim Zionis tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, namun selama beberapa tahun terakhir dilaporkan adanya kontak tidak resmi dan kerja sama keamanan antara kedua pihak.