Yahya Saree: serangan brutal Saudi tidak akan dibiarkan tanpa jawaban

Menurut kantor berita Abna, mengutip jaringan Al-Masirah, Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengatakan: jet tempur Saudi, khususnya pesawat F-15 dan Typhoon yang lepas landas dari pangkalan «Khamis Mushait» dan «Taif», melakukan 52 serangan udara dalam 24 jam terakhir.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman selanjutnya menambahkan: serangan udara musuh Saudi menargetkan sekolah, jembatan, dan jalan di «Taiz» serta fasilitas sipil lainnya di «Al-Jawf», «Al-Bayda», «Saada», dan «Amran».

Yahya Saree kemudian menambahkan: serangan brutal Saudi ini tidak akan dibiarkan tanpa jawaban.