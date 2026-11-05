Hubungan Budaya Teheran dan Jakarta Membutuhkan Kerja Sama Jangka Panjang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Diskusi tersebut merupakan bagian dari program dialog ke-57 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan format tatap muka dan daring.

Dalam kegiatan tersebut, Dr. Yahya Jahangiri, Atase Kebudayaan Republik Islam Iran di Indonesia, hadir sebagai pembicara, sementara Dr. Dicky Sofjan dari Universitas Gadjah Mada bertindak sebagai moderator sekaligus pengarah diskusi ilmiah.

Pengaruh Pemikiran Para Intelektual Iran dalam Khazanah Intelektual Indonesia

Pada awal diskusi, Dr. Dicky Sofjan menyinggung sejarah panjang hubungan budaya dan intelektual antara Iran dan Indonesia.

Ia mengatakan bahwa setelah Revolusi Islam Iran, karya-karya dan pemikiran sejumlah intelektual Iran juga mendapatkan perhatian dalam perkembangan pemikiran di Indonesia.

Dalam kaitan ini, ia menyebut Murtadha Muthahhari, Ali Syariati, Ayatullah Beheshti, dan Imam Khomeini sebagai sejumlah tokoh yang karya dan pemikirannya dikenal serta memberikan pengaruh di kalangan sebagian intelektual dan komunitas pemikiran Indonesia.

Dosen Universitas Gadjah Mada tersebut juga menilai keberadaan manuskrip dan karya-karya berbahasa Persia dalam khazanah tertulis Nusantara sebagai salah satu bukti penting hubungan sejarah dan kebudayaan antara Iran dan dunia Melayu-Indonesia.

Ia menegaskan bahwa penelitian terhadap sumber-sumber tersebut dapat mengungkap berbagai dimensi interaksi sejarah yang selama ini belum banyak diketahui.

Akademisi Berperan Memperkenalkan Gambaran Iran yang Lebih Komprehensif

Selanjutnya, Dr. Yahya Jahangiri menekankan pentingnya diplomasi budaya dan kerja sama akademik.

Ia mengatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah dominasi gambaran yang terbatas dan terkadang keliru mengenai Iran dalam sebagian pemberitaan media internasional.

Menurutnya, kalangan akademisi, peneliti, dan lembaga kebudayaan dapat berperan dalam menghadirkan gambaran mengenai Iran yang lebih komprehensif dan didasarkan pada kenyataan sejarah serta kehidupan sosial masyarakatnya.

Ia menegaskan bahwa Iran tidak seharusnya dipahami semata-mata melalui perkembangan politik dan militer.

Sebaliknya, masyarakat Indonesia juga perlu diperkenalkan dengan Iran sebagai sebuah peradaban yang memiliki kekayaan pemikiran, filsafat, puisi dan sastra, para intelektual, tradisi kehidupan sosial yang berdampingan, persatuan Islam, kemajuan ilmu pengetahuan, serta keterlibatan luas perempuan berpendidikan dalam berbagai bidang keilmuan dan kehidupan sosial.

Hubungan Iran dan Nusantara Telah Terjalin Sebelum Hubungan Diplomatik Resmi

Pada bagian lain pemaparannya, Atase Kebudayaan Republik Islam Iran di Indonesia membahas hubungan antara Iran dan Indonesia sebelum terbentuknya hubungan diplomatik resmi.

Ia menjelaskan bahwa hubungan antara dua kawasan peradaban, yakni Iran dan Kepulauan Indonesia, telah terjalin jauh sebelum kedua negara membangun hubungan resmi.

Jahangiri menambahkan bahwa posisi historis Iran dalam jaringan perdagangan dan kebudayaan Samudra Hindia menjadikan jalur pelayaran sebagai salah satu sarana terpenting bagi penyebaran unsur-unsur kebudayaan, kesusastraan, tasawuf, dan pemikiran Iran menuju wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Tujuh Dekade Hubungan Diplomatik dan Perluasan Kerja Sama Budaya

Dr. Jahangiri juga menyinggung perjalanan 70 tahun hubungan diplomatik antara Iran dan Indonesia.

Ia mengatakan bahwa dengan terjalinnya hubungan resmi, ikatan sejarah kedua bangsa memasuki tahap kerja sama yang lebih terlembaga.

Dengan memaparkan sejumlah data mengenai hubungan kebudayaan kedua negara, ia mengulas berbagai bidang kerja sama, antara lain pertukaran mahasiswa, pariwisata, penerjemahan dan penerbitan buku, kerja sama antaruniversitas, hubungan ilmiah, serta interaksi keagamaan dan kebudayaan.

Penekanan pada Pelaksanaan Proyek Bersama Jangka Panjang

Dalam menjelaskan prospek masa depan hubungan budaya kedua negara, Atase Kebudayaan Iran di Indonesia menekankan pentingnya beralih dari kerja sama yang bersifat sementara menuju pelaksanaan proyek-proyek bersama dalam jangka panjang.

Ia menyebut pengembangan proyek penelitian berskala besar, penguatan kerja sama antara universitas-universitas Iran dan Indonesia, pelaksanaan proyek seni dan perfilman bersama, perluasan pertukaran dosen dan mahasiswa, serta pengenalan timbal balik warisan peradaban kedua negara sebagai sejumlah prioritas utama yang diusulkan bagi masa depan hubungan budaya Iran dan Indonesia.

Pertanyaan Mahasiswa Mengenai Hubungan Iran dan Indonesia

Bagian akhir diskusi diisi dengan dialog dan sesi tanya jawab. Para mahasiswa Universitas Gadjah Mada, termasuk sejumlah mahasiswa internasional dari berbagai negara, mengajukan pertanyaan mengenai sejarah hubungan Iran dan Indonesia, diplomasi budaya, kedudukan Iran dalam dunia Islam, serta prospek kerja sama ilmiah dan kebudayaan antara kedua negara.

Diskusi tersebut diselenggarakan di Ruang Indonesia, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan pada saat yang sama juga disiarkan secara daring.