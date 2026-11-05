Dakwah Agama Harus Berlandaskan Ketelitian Ilmiah, Pemahaman Kebutuhan Masyarakat, dan Penyampaian yang Menarik

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mengutip Departemen Hubungan Masyarakat Kantor Urusan Wakaf dan Amal Provinsi Qom, Ayatullah Alireza Arafi, Kepala Hauzah Ilmiah Seluruh Iran sekaligus anggota Majelis Ahli Kepemimpinan, menyampaikan pandangannya dalam acara peringatan duka Yas-e Nabawi yang diselenggarakan khusus bagi para mubalig utusan Organisasi Wakaf dan Amal. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis siang di aula pertemuan Makam Suci Imamzadeh Shah Sayyid Ali As.

Dengan menyinggung kondisi khusus kegiatan dakwah di Iran, Ayatullah Arafi mengatakan bahwa saat ini telah terbuka kesempatan yang sangat berharga bagi para ulama untuk terjun langsung ke tengah masyarakat dan membangun komunikasi dengan mereka.

Menurutnya, para mubalig harus memahami pentingnya kesempatan tersebut dan memanfaatkannya untuk memperdalam keyakinan agama serta memperkuat budaya Islam.

Dengan merujuk pada beberapa bagian pesan "Hauzah yang Progresif dan Unggul" dari Pemimpin Revolusi yang Syahid, ia menekankan pentingnya memahami kondisi intelektual dan budaya masyarakat serta menyesuaikan materi dakwah dengan kenyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya kalangan muda.Ia menambahkan bahwa hauzah ilmiah merupakan lembaga yang berorientasi kepada masyarakat luas.

Misinya bukan hanya menjawab berbagai keraguan atau syubhat, melainkan juga harus mengambil sikap secara aktif dan berpengaruh dalam menghadapi arus pemikiran serta budaya yang menyimpang, sekaligus menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan memberikan jawaban atas berbagai persoalan.

Kedalaman Ilmu dan Ketepatan Materi sebagai Fondasi Dakwah

Ayatullah Arafi menjelaskan bahwa keberhasilan dakwah memerlukan sejumlah unsur mendasar. Ia menyebut kedalaman ilmu dan ketelitian ilmiah dalam materi yang disampaikan mubalig sebagai unsur pertama. Menurutnya, penyederhanaan materi dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami memang diperlukan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Namun, penyederhanaan tersebut tidak boleh melemahkan kekuatan ilmiah dan landasan pemikiran dari materi yang disampaikan.

Materi dakwah harus berpijak pada sumber-sumber yang dapat dipercaya serta metode yang benar dalam bidang fikih, usul fikih, teologi, hadis, dan tafsir. Dengan menyinggung kepribadian ilmiah dan kiprah dakwah Ayatullah Murtadha Muthahhari yang gugur syahid, ia menyebut karya-karya ulama tersebut sebagai contoh perpaduan antara penyampaian yang menarik dan pemikiran yang mendalam. Ia juga menekankan pentingnya terus mempelajari karya-karya pemikir terkemuka tersebut.

Pentingnya Sistematika dan Kesinambungan dalam Materi Dakwah

Kepala Hauzah Ilmiah Seluruh Iran tersebut menyebut keteraturan dan kesinambungan materi sebagai kebutuhan penting lainnya dalam kegiatan dakwah. Ia menegaskan bahwa sebelum berbicara, seorang mubalig harus memiliki rancangan yang menyeluruh untuk membimbing para pendengarnya. Seorang mubalig juga harus mengetahui arah dan tahapan yang ingin ditempuh dalam membangun perkembangan intelektual dan spiritual remaja serta generasi muda.

Menurutnya, ceramah dan penyampaian materi di mimbar tidak boleh hanya berupa kumpulan pembahasan yang terpisah-pisah tanpa hubungan yang jelas. Sebaliknya, materi tersebut harus disajikan berdasarkan rancangan yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan para pendengar.

Penyampaian yang Menarik Menjadi Unsur Penting dalam Dakwah

Ayatullah Arafi menyebut daya tarik dan kemampuan memikat perhatian pendengar sebagai unsur penting lainnya dalam kegiatan dakwah. Ia mengatakan bahwa penggunaan kisah, sejarah, puisi, sastra, analisis yang relevan dengan perkembangan terkini, serta persoalan-persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat membuat penyampaian materi menjadi lebih menarik. Namun, daya tarik tersebut harus tetap disertai kedalaman ilmiah dan keteraturan isi pembahasan.

Ayatullah Arafi juga menekankan perlunya menghubungkan ajaran agama dengan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Dengan merujuk pada buku Khidmat-ha-ye Mutaqabil-e Islam va Iran (Kontribusi Timbal Balik Islam dan Iran) karya Ayatullah Muthahhari, ia mengatakan: "Seni seorang mubalig terletak pada kemampuannya menyampaikan ajaran agama yang luhur melalui pertanyaan dan persoalan aktual yang berkembang di tengah masyarakat."

Untuk mencapai tujuan tersebut, para mubalig harus memahami dengan baik persoalan sosial, budaya, dan pemikiran pada zamannya. Mereka juga perlu merujuk secara cermat kepada Al-Qur'an dan riwayat untuk memberikan jawaban yang memiliki dasar ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Penguasaan Hadis dan Pentingnya Dokumentasi Ilmiah

Ayatullah Arafi juga menekankan pentingnya penguasaan hadis serta pengumpulan sumber-sumber riwayat secara sistematis. Ia mengatakan bahwa para mubalig perlu memiliki berkas kajian dan kumpulan materi untuk berbagai topik. Hasil penelitian dan temuan mereka harus dicatat serta dilengkapi secara berkesinambungan.

Dengan demikian, ketika menghadapi berbagai persoalan dan pertanyaan, para mubalig telah memiliki landasan ilmiah yang memadai untuk memberikan penjelasan dan jawaban.

Dakwah Harus Aktif, Inovatif, dan Mampu Menjawab Tantangan Pemikiran

Anggota Majelis Ahli Kepemimpinan tersebut juga menyebut pendekatan yang aktif dan inovatif sebagai salah satu karakteristik dakwah yang efektif. Ia menambahkan bahwa seorang mubalig tidak boleh bersikap pasif atau menunjukkan kelemahan ketika menghadapi serangan pemikiran dan budaya.

Sebaliknya, mubalig harus memiliki keimanan, pemahaman agama, serta pengetahuan yang memadai agar mampu menjawab berbagai pertanyaan sekaligus menjelaskan dan mengkritisi akar pemikiran serta budaya dari arus-arus yang melakukan serangan tersebut. Dengan menyinggung konfrontasi peradaban antara Republik Islam Iran dan Barat, ia mengatakan: "Perbedaan utama kita dengan Barat tidak hanya terletak pada beberapa persoalan dan fenomena kehidupan sehari-hari, tetapi berada pada tingkat landasan pemikiran dan epistemologi.

Selama beberapa abad, Barat telah membentuk dan mengembangkan suatu sistem pemikiran yang berlandaskan materialisme dan mengesampingkan Tuhan. Misi dakwah kita adalah memperkenalkan sistem pemikiran Islam dan ajaran Ahlulbait As kepada masyarakat dan dunia sebagai sebuah model alternatif yang menyeluruh."

Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Dakwah

Ayatullah Arafi juga menyinggung berbagai peluang yang muncul di tingkat global setelah perkembangan terbaru, termasuk meningkatnya perhatian berbagai bangsa terhadap Republik Islam Iran dan ajaran Islam. Ia menekankan pentingnya membangun kembali sistem dakwah agar sesuai dengan kondisi tersebut.

Menurutnya, meningkatnya jumlah pertanyaan dan besarnya perhatian masyarakat internasional tidak lagi dapat dijawab hanya dengan metode-metode terbatas yang digunakan pada masa lalu. Oleh karena itu, potensi ruang digital dan kecerdasan buatan juga harus dimanfaatkan untuk mendukung penyebaran ajaran agama.

Ia mengatakan: "Saat ini kita harus membangun kembali sistem dakwah sesuai dengan luasnya perkembangan global dan kebutuhan-kebutuhan baru, serta memanfaatkan teknologi modern untuk menyampaikan ajaran agama."

Ia juga menegaskan bahwa pembentukan sistem pengelolaan dakwah yang lebih terpadu serta upaya mengatasi kegiatan yang terpisah-pisah dan kurangnya koordinasi merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas kegiatan dakwah.

Pada akhir pernyataannya, Kepala Hauzah Ilmiah Seluruh Iran tersebut menyampaikan apresiasi terhadap upaya para mubalig dan berbagai lembaga yang aktif dalam bidang dakwah agama. Ia berharap kehadiran para ulama muda yang memiliki motivasi tinggi serta para pejuang kebudayaan, baik di dalam maupun luar negeri, dapat semakin membuka jalan bagi penyebaran ajaran Islam, pemikiran Ahlulbait As, dan wacana Revolusi Islam di Iran serta seluruh dunia.