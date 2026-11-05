Allamah Sayyid Ja'far Murtadha Amili, Tokoh Kontemporer Terkemuka dalam Rekonstruksi Kritis Sejarah Ahlulbait As

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Acara peringatan Allamah Sayyid Ja'far Murtadha Amili, seorang teolog, sejarawan, mufasir, sastrawan, dan peneliti terkemuka Syiah kontemporer, diselenggarakan pada Kamis, 5 November 2026, di aula pertemuan Lembaga Internasional Ahlulbait di Qom. Acara tersebut dihadiri sejumlah peneliti dan perwakilan dari kantor-kantor para marja taklid.

Ayatullah Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait, dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya metodologi dalam kajian sejarah. Ia mengatakan bahwa terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam bidang sejarah. Pertama, riwayat yang dikutip harus dapat dipercaya dan memiliki dasar sumber yang jelas. Kedua, analisis harus dilakukan berdasarkan data. Ketiga, kaidah-kaidah yang diperoleh harus sesuai dengan kondisi dan konteks zamannya.

Dengan menyinggung pengalamannya dalam mempelajari sejarah Islam, ia menambahkan: "Ketika membaca buku-buku sejarah, terkadang kita memperlakukannya secara dangkal tanpa melakukan kajian mendalam terhadap isinya. Saya sendiri, ketika berhadapan dengan berbagai peristiwa sejarah, menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan penelitian lebih teliti. Dalam pembahasan mengenai jihad ofensif (jihad ibtida'i), ketika kami merujuk pada sirah Rasulullah Saw, kami menemukan bahwa sejumlah pemahaman sejarah, seperti anggapan bahwa Rasulullah melakukan 80 peperangan ofensif, merupakan pemahaman yang tidak tepat.

Ungkapan semacam itu dapat menimbulkan kesimpulan keliru, seperti anggapan bahwa Rasulullah mengejar kekuasaan atau menyebarkan agama melalui pemaksaan." Ayatullah Ramezani juga menyinggung pertemuannya dengan salah seorang tokoh akademisi terkemuka dari Jerman.

Ia mengatakan: "Tokoh tersebut ingin mendasarkan sejumlah pandangannya, khususnya mengenai peristiwa Bani Quraizhah, pada karya beberapa sejarawan. Karena itu, saya harus kembali mempelajari seluruh peperangan Rasulullah dari awal hingga akhir. Saya kemudian menemukan bahwa rujukan-rujukan tersebut tidak tepat. Persoalan semacam ini membutuhkan kajian mendalam, dan inilah tugas para pakar terkemuka dalam bidang sejarah."

Allamah Sayyid Ja'far Murtadha, Tokoh yang Memiliki Mazhab Pemikiran dalam Historiografi

Ayatullah Ramezani menegaskan bahwa Allamah Sayyid Ja'far Murtadha dapat dipandang sebagai salah satu tokoh kontemporer paling terkemuka dan teliti dalam melakukan rekonstruksi kritis sejarah Ahlulbait As.

Ia kemudian menguraikan berbagai keunggulan ulama tersebut, di antaranya penguasaan mendalam terhadap ilmu hadis, pemahaman luas mengenai khazanah riwayat Syiah dan Sunni, kesungguhan dalam melakukan kritik sumber, serta upaya membersihkan sejarah Ahlulbait As dari percampuran dengan sejarah resmi penguasa, riwayat-riwayat keliru yang tidak memiliki sanad, dan berbagai kisah legendaris yang berkembang luas.

Ayatullah Ramezani menegaskan: "Allamah Sayyid Ja'far Murtadha memiliki aliran pemikiran, metode, dan landasan ilmiah yang jelas.

Karakteristik beliau meliputi pendekatan ijtihadi dalam penelitian sejarah, pemanfaatan sejarah untuk membela fondasi teologi Syiah, penelusuran dan penelitian sumber yang sangat luas, evaluasi yang cermat dan komprehensif berdasarkan ajaran Ahlulbait As, serta kemampuan menelusuri akar berbagai peristiwa secara kritis dan cerdas."

Membela Ahlulbait As dengan Metode Ijtihadi

Ayatullah Ramezani melanjutkan: "Almarhum Allamah Sayyid Ja'far Murtadha membela Ahlulbait As dengan menggunakan metode ijtihadi. Kita terkadang mengira bahwa Ahlulbait As dapat dibela dengan menggunakan pernyataan atau riwayat apa saja. Namun, beliau sama sekali tidak menerima riwayat-riwayat yang lemah atau tidak jelas asal-usulnya.

Bahkan, beliau meyakini bahwa riwayat-riwayat semacam itu bukan hanya tidak membantu pembelaan terhadap Ahlulbait As, melainkan justru memberikan alasan kepada musuh dan pihak-pihak yang menentang mereka." Ayatullah Ramezani menjelaskan bahwa Allamah Sayyid Ja'far Murtadha lebih mengutamakan sumber dan sanad dibandingkan popularitas suatu riwayat.

Menurutnya, Allamah Murtadha tidak menganggap popularitas riwayat sebagai hujah yang dengan sendirinya dapat dijadikan dasar dalam kajian sejarah para Maksum As. Hal ini karena beliau berpandangan bahwa sumber riwayat itu sendiri harus dapat dipercaya. Ia juga menggunakan analisis internal teks dan meneliti keseluruhan data yang terkandung dalam berbagai riwayat untuk menemukan indikasi adanya pemalsuan.

Dengan menyinggung pandangan Allamah Sayyid Ja'far Murtadha bahwa sebagian besar sejarah Islam masa awal serta periode Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dipengaruhi oleh perangkat propaganda kekuasaan yang berkuasa, Ayatullah Ramezani mengatakan: "Beliau selalu mengajukan pertanyaan: Riwayat ini menguntungkan siapa, dan dengan motif apa riwayat tersebut disampaikan?"

Pada akhir pernyataannya, Ayatullah Ramezani menegaskan bahwa Allamah Sayyid Ja'far Murtadha merupakan pendukung kuat pemisahan antara kajian sejarah ilmiah dan kegiatan ceramah serta mimbar keagamaan.

Ia mengatakan: "Beliau meyakini bahwa ranah keilmuan sejarah dan hadis harus dibedakan dari ranah ceramah, pembacaan kisah duka keagamaan, dan dakwah kepada masyarakat umum.

Kita harus membela Rasulullah Saw dan kedudukan kemaksuman beliau melalui kajian yang mendalam, menggunakan pendekatan ijtihadi serta landasan-landasan metodologis ijtihad yang selama ini masih jarang diterapkan dalam bidang kajian sejarah."