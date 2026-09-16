Araghchi: pada waktu yang tepat kami akan mengungkap kerugian nyata Amerika

Menurut kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, sebagai reaksi terhadap klaim tidak berdasar pejabat Amerika bahwa Iran tidak berdaya, dengan menerbitkan pesan dalam bahasa Inggris di salah satu jaringan sosial, menulis:

Klaim: Iran tidak berdaya.

Kenyataan: ratusan pangkalan dan fasilitas militer Amerika telah dihancurkan dan puluhan pesawat Amerika telah dibakar. (Sumber: Pentagon)

Ini hanya setetes dari lautan!

Pada waktu yang tepat kami akan mengungkap tingkat kerugian nyata pasukan Amerika, dan aib akan tetap ada pada mereka yang secara dusta mengklaim Iran tidak berdaya!