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Araghchi: pada waktu yang tepat kami akan mengungkap kerugian nyata Amerika

16 September 2026 - 08:48
Kode berita: 1866253
Source: ABNA
Araghchi: pada waktu yang tepat kami akan mengungkap kerugian nyata Amerika

Menteri Luar Negeri negara kami, menanggapi klaim Amerika bahwa Iran tidak berdaya, menerbitkan postingan dalam bahasa Inggris: pada waktu yang tepat kami akan mengungkap tingkat kerugian nyata pasukan Amerika.

Menurut kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, sebagai reaksi terhadap klaim tidak berdasar pejabat Amerika bahwa Iran tidak berdaya, dengan menerbitkan pesan dalam bahasa Inggris di salah satu jaringan sosial, menulis:

Klaim: Iran tidak berdaya.

Kenyataan: ratusan pangkalan dan fasilitas militer Amerika telah dihancurkan dan puluhan pesawat Amerika telah dibakar. (Sumber: Pentagon)

Ini hanya setetes dari lautan!

Pada waktu yang tepat kami akan mengungkap tingkat kerugian nyata pasukan Amerika, dan aib akan tetap ada pada mereka yang secara dusta mengklaim Iran tidak berdaya!

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