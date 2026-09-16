Keberanian Para Pejuang di Selatan dan Laut Berutang pada Keteguhan Rakyat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Laksamana Ali Azimai, Komandan Angkatan Laut IRGC, mengeluarkan sebuah pesan bertepatan dengan malam ke-200 kehadiran dan kebangkitan rakyat Iran.

Dalam pesan tersebut disebutkan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, menjadikan mereka para pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi.”

(QS. al-Qashash: 5)

Wahai bangsa Iran tercinta yang pemberani dan pembuat sejarah,

Salam, shalawat, dan rahmat Allah atas kalian, hamba-hamba pilihan Allah, yang pada masa bersejarah ini, bagaikan gelombang yang bergelora, dengan kehadiran yang heroik dan menakjubkan, selama 200 malam berturut-turut telah bangkit untuk menuntut pembalasan atas darah pemimpin umat Islam yang gugur serta membela rakyat tertindas.

Wahai rakyat yang mendapat pertolongan Allah,

Gerakan malam kalian untuk menuntut pembalasan darah, yang bersumber dari ajaran Asyura, telah menampilkan puncak kebenaran di atas layar hitam kezaliman dunia. Gerakan itu, bagaikan badai, telah mengguncang istana para penindas dan membuat dunia tercengang.

Hari ini telah genap 200 hari sejak, bersamaan dengan kebangkitan kalian, Teluk Persia dan Selat Hormuz dibersihkan dari apa yang dalam pernyataan ini disebut sebagai kehadiran tentara Amerika Serikat dan musuh-musuh Islam.

Selat Hormuz, menurut pesan tersebut, kini berada dalam genggaman kuat para pejuang Islam.

“Dengan izin Allah, kami tidak akan melepaskan cengkeraman terhadap para kekuatan pemangsa dunia dan tidak akan mengizinkan mereka kembali hadir serta mengulangi kehadiran zalim mereka.”

Keberanian para pejuang Islam di front selatan dan di lautan merupakan buah dari keteguhan dan kehadiran kokoh kalian; kalian yang telah menanggung seluruh penderitaan dan tetap memiliki kesadaran serta kewaspadaan dalam menghadapi berbagai peristiwa.

Saya menyampaikan salam seluruh pejuang di front selatan, di parit-parit pertahanan, dan di garis depan kepada kalian.

Sembari memohon doa kalian bagi pertolongan dan kemenangan para pejuang Islam, dengan rendah hati saya menyerukan agar kehadiran suci ini kalian satukan dengan persatuan yang suci, sehingga insyaallah, dengan kewaspadaan serta dukungan terhadap para pejuang, pejabat pemerintah, dan para aktivis di medan perjuangan dan jihad, kita dapat melewati tahap sulit ini dengan mengikuti arahan-arahan bijaksana Pemimpin Tertinggi, Ayatullah Sayid Mojtaba Khamenei.

Jiwa kami dipersembahkan untuk Islam dan Iran tercinta.

Ali Azimai

Komandan Angkatan Laut

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)