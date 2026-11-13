Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Seniman Indonesia ini dalam sebuah wawancara berbicara tentang motivasinya dalam menciptakan karya-karya diantaranya berupa lukisan wajah Imam Khomeini dan Ayatullah Khamenei mengatakan itu didorong oleh kecintaan dan penghormatannya kepada para pemimpin Revolusi Islam Iran.

Video pengenalan karya-karya seniman ini yang dipublikasikan di halaman Instagram resmi Perwakilan Kebudayaan Republik Islam Iran di Jakarta, dalam waktu kurang dari 24 jam mendapat sambutan luar biasa dari para pengguna. Video itu memperoleh lebih dari 22 ribu tayangan, 1.584 tanda suka, dan 216 komentar. Selain itu, video tersebut dibagikan ulang sebanyak 55 kali dan dikirimkan kepada pengguna lain sebanyak 32 kali.

Setelah kesyahidan pemimpin Revolusi Islam, sejumlah seniman Indonesia dengan berbagai cara mengungkapkan cinta dan penghormatan mereka kepada imam syahid tersebut. Sebagian dari para seniman itu juga mengekspresikan perasaan dan simpati mereka melalui lukisan dan karya seni, lalu menghadiahkan karya-karya itu kepada Perwakilan Kebudayaan Republik Islam Iran di Indonesia.

Sambutan besar pengguna terhadap karya-karya ini menunjukkan kapasitas seni rupa dalam membangun komunikasi antarbudaya dan peran efektif ruang virtual dalam memperkenalkan berbagai bentuk ketertarikan terhadap budaya dan tokoh-tokoh Iran di tengah masyarakat Indonesia.

Manifestasi seni ini menunjukkan adanya ikatan emosional dan budaya dari sebagian kalangan seni Indonesia dengan Iran, serta pantulan kepribadian pemimpin almarhum Revolusi Islam di kalangan para seniman negara ini. Para peminat dapat mengikuti karya dan aktivitas artistik pelukis Indonesia ini melalui halaman Instagram @yatimanmbatu.