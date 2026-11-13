Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Perlawanan Islam Nujaba Irak dalam sebuah pernyataan menyampaikan ucapan selamat kepada umat Islam atas kemenangan-kemenangan besar yang diraih dalam menghadapi Israel dan Amerika Serikat.

Gerakan tersebut menyatakan: "Darah Imam Syahid Sayyid Ali Khamenei, semoga Allah menyucikan ruhnya, para komandan yang berhati suci, anak-anak, dan orang-orang tak berdosa kini membayangi para pelaku kejahatan dan kezaliman. Darah mereka telah menjadi mimpi buruk pada malam hari dan sumber ketakutan pada siang hari bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Mereka harus mengetahui bahwa setelah merasakan pahitnya kekalahan, mereka juga akan merasakan kehinaan dan kehancuran. Setelah itu, mereka harus menantikan pembalasan atas darah Syahid Khamenei oleh para pengikutnya, sebuah pembalasan yang akan mempercepat masuknya mereka ke neraka.

Kami juga menegaskan kembali isi pesan Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, semoga Allah senantiasa melindunginya, yang menekankan pentingnya persatuan berbagai front perjuangan dan keteguhan perlawanan Islam di berbagai negara.

Kami berjanji kepadanya untuk tetap teguh mengikuti jalan pemimpin kami yang syahid, serta jalan perlawanan, kehormatan, martabat, dan kemerdekaan. Kami juga berkomitmen untuk selalu siap sepenuhnya menghadapi segala perkembangan yang akan datang.

Berkat pertolongan Allah dan keberkahan darah para syuhada, hari ini kami berada dalam keadaan terbaik. Tidak ada fitnah ataupun konspirasi yang mampu menggoyahkan keteguhan kami."