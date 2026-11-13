Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dua sumber lokal di kawasan Omid Sabz, yang juga dikenal sebagai Perumahan Haji Nabi di Kabul barat, mengatakan bahwa Kementerian Kehakiman Taliban dalam beberapa hari terakhir telah mengosongkan puluhan rumah secara paksa dan menempatkan keluarga-keluarga pendatang di rumah-rumah tersebut.

Seorang sumber lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitifnya persoalan ini mengatakan kepada wartawan ABNA bahwa sepanjang pekan ini, sebanyak 12 rumah di tahap kedua kawasan Omid Sabz telah dikosongkan. Rumah-rumah tersebut kemudian ditempati keluarga-keluarga yang tidak dikenal oleh penduduk setempat.

Mengutip informasi yang diperoleh dari warga, sumber itu menambahkan, "Sejak kawasan Omid Sabz dinyatakan sebagai kawasan milik pemerintah, lebih dari 200 keluarga dari wilayah lain telah dipindahkan ke permukiman ini dan ditempatkan di rumah-rumah yang diambil secara paksa dari pemiliknya."

Menurut sumber tersebut, keluarga-keluarga yang dipindahkan itu diduga berasal dari kelompok Kuchi, yakni masyarakat nomaden etnis Pashtun. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kasus, pemilik rumah bahkan tidak diizinkan mengeluarkan barang-barang dan perabotan mereka dari dalam rumah.

Sementara itu, sumber lokal lainnya mengatakan kepada wartawan ABNA bahwa Menteri Kehakiman Taliban pada pekan ini telah memanggil sejumlah perwakilan warga kawasan Omid Sabz dan kemudian menahan mereka.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa tekanan yang semakin meningkat dari Kementerian Kehakiman Taliban telah menyebabkan banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena takut mengalami kekerasan dan perlakuan buruk.

Menurutnya, para tokoh masyarakat dan keluarga yang tinggal di kawasan Omid Sabz hingga kini masih berupaya menentang tindakan yang mereka anggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan Kementerian Kehakiman Taliban.

Meski demikian, kekhawatiran terus meningkat bahwa pengosongan rumah secara paksa akan semakin meluas dan menyebabkan lebih banyak keluarga kehilangan tempat tinggal.

Warga Syiah Khawatir Rumah Mereka Diambil Alih

Perkembangan ini terjadi setelah Kementerian Kehakiman Taliban menetapkan kawasan Omid Sabz sebagai tanah negara. Menurut sumber-sumber lokal, setelah penetapan tersebut, otoritas Taliban menangkap sejumlah perwakilan masyarakat Syiah di kawasan itu dan memberikan tekanan mental serta psikologis kepada mereka.

Lebih dari 10.000 keluarga Syiah tinggal di kawasan Omid Sabz. Selama sekitar 20 tahun terakhir, keluarga-keluarga tersebut telah membangun rumah dengan biaya pribadi yang tidak sedikit, berdasarkan dokumen kepemilikan tanah resmi yang diterbitkan pemerintah.

Namun, setelah Taliban kembali berkuasa dan dalam beberapa bulan terakhir mengklaim bahwa tanah di kawasan tersebut merupakan milik negara, hak kepemilikan rumah serta keamanan tempat tinggal ribuan keluarga itu kini menghadapi ancaman serius.