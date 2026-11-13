Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kataib Hizbullah Irak dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa tekanan dari dalam maupun luar negeri tidak akan membuat kelompok tersebut mengubah sikapnya dalam mendukung rakyat Irak, Republik Islam Iran, perjuangan Palestina, serta kelompok-kelompok perlawanan di Yaman dan Lebanon.

Kelompok asal Irak itu juga menyatakan bahwa senjata perlawanan merupakan persoalan prinsip dan keyakinan yang tidak dapat ditawar.

Dalam pernyataan tersebut, Kataib Hizbullah menuduh Al-Zaidi menyalahgunakan lembaga keamanan untuk mengumpulkan informasi dan menyerahkannya kepada Amerika Serikat, yang kemudian diteruskan kepada Israel. Kelompok itu juga menyatakan bahwa Al-Zaidi harus bertanggung jawab atas setiap serangan terhadap markas dan anggota kelompok perlawanan maupun Pasukan Mobilisasi Populer Irak (Hashd al-Shaabi).

Pada bagian akhir pernyataannya, Kataib Hizbullah mengkritik keterlibatan perdana menteri dalam apa yang mereka sebut sebagai "upaya mengepung Iran atas permintaan Amerika Serikat". Kelompok tersebut meminta para anggota Kerangka Koordinasi agar tidak sekadar menyampaikan kecaman melalui media, tetapi secara langsung memerintahkan perdana menteri untuk menghentikan langkah tersebut.

Terkait hal itu, Haji Abu Mujahid al-Assaf, pejabat keamanan kelompok Perlawanan Islam Kataib Hizbullah, menyatakan, "Kami menganggap Perdana Menteri Ali al-Zaidi bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap serangan yang menargetkan markas kelompok perlawanan maupun markas brigade Pasukan Hashd al-Shaabi."

Ia melanjutkan, "Kepada para anggota Kerangka Koordinasi yang terhormat, tidak perlu menyampaikan tuntutan, menunjukkan keheranan, atau mengeluarkan kecaman melalui media terkait keterlibatan Perdana Menteri Irak, Ali al-Falih al-Zaidi, dalam pengepungan terhadap Republik Islam Iran."

"Cukup sampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab bahwa kalian tidak menyetujui pengepungan Iran atas perintah Amerika Serikat. Ia akan melaksanakan perintah kalian dengan ucapan terima kasih dan tidak akan memiliki pilihan untuk menghindarinya," ujarnya.

Kataib Hizbullah Irak kembali menegaskan bahwa tekanan internasional maupun domestik tidak akan menghentikan mereka dalam membela kepentingan rakyat Irak dan menghadapi pihak-pihak yang mereka anggap sebagai musuh, baik di dalam maupun luar negeri.

Pejabat kelompok perlawanan Irak tersebut menegaskan, "Kami akan menghadapi dengan tegas seluruh konspirasi yang dirancang untuk merugikan rakyat kami, sebesar apa pun tantangan yang harus dihadapi dan seberat apa pun pengorbanan yang diperlukan. Tidak ada tekanan yang dapat menghentikan kami dalam membela Republik Islam Iran dan mencegah upaya musuh-musuhnya untuk mengisolasi negara tersebut."

Sebagaimana dilaporkan Al Mayadeen, pejabat keamanan Kataib Hizbullah Irak itu juga menyatakan, "Kami akan membela perjuangan utama umat, terutama perjuangan Palestina, dan akan tetap berdiri bersama saudara-saudara kami di Yaman dan Lebanon hingga napas terakhir."

Mengenai senjata kelompok perlawanan, ia menegaskan, "Senjata perlawanan merupakan persoalan yang berkaitan dengan akidah, moral, dan prinsip. Kami tidak akan berkompromi mengenai hal itu dan musuh tidak akan mendapatkan konsesi apa pun dari kami, sekalipun tubuh kami harus tercabik-cabik."