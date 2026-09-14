Pipa minyak Arab Saudi akan di luar jalur selama beberapa minggu

Menurut laporan kantor berita ABNA, dua pejabat yang mengetahui mengatakan kepada Associated Press bahwa pipa minyak penting Arab Saudi yang menjadi sasaran serangan pekan lalu, akan sebagian besar di luar jalur selama beberapa minggu selama perbaikan kerusakan.

Kedua pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa perbaikan kerusakan yang ditimbulkan, termasuk di fasilitas pompa besar, mungkin memakan waktu tiga hingga lima minggu.

Salah satu pejabat tersebut mengatakan pipa mungkin dapat terus beroperasi sebagian bersamaan dengan aktivitas tim perbaikan. Kedua pejabat tersebut berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya karena tidak memiliki izin untuk memberikan informasi kepada media.

Pipa Timur ke Barat yang melintasi seluruh Arab Saudi merupakan bagian penting dari strategi negara ini untuk mengangkut ekspor minyaknya ke Laut Merah dan menghindari Selat Hormuz; selat yang karena perang Amerika terhadap Iran menghadapi gangguan pelayaran.

Pipa sepanjang 1200 kilometer (745 mil) ini memiliki kapasitas transportasi hingga tujuh juta barel minyak per hari. Serangan drone terhadap fasilitas ini pada hari Kamis menyebabkan terhentinya aktivitas pipa ini.