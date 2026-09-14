Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Reuters, peralatan minyak tua dan bekas Amerika yang tidak lagi digunakan oleh perusahaan minyak negara ini dipindahkan ke Venezuela; tindakan yang terjadi bersamaan dengan upaya membangun kembali industri minyak negara ini dan tentu saja perampasan sumber daya minyaknya oleh Amerika.

Perusahaan minyak di Amerika sedang memindahkan peralatan minyak bekas dan surplus mereka ke Venezuela; negara yang setelah bertahun-tahun sanksi dan penurunan investasi akibat kebijakan Amerika terhadap negara ini membutuhkan peralatan dan modal asing untuk menghidupkan kembali industri minyaknya.

Saat ini beberapa peralatan minyak Amerika yang sebelumnya dianggap tidak terpakai atau surplus, kini menemukan tujuan baru di Venezuela. Peralatan ini akan digunakan untuk perbaikan dan rekonstruksi infrastruktur minyak dan peningkatan produksi minyak negara ini.

Perkembangan ini terjadi ketika Washington tampaknya setelah penculikan Nicolás Maduro, presiden negara ini, menjauh dari pendekatan tekanan maksimum dan sanksi luas terhadap industri minyak Venezuela dan bergerak menuju apa yang disebutnya dukungan untuk rekonstruksi sektor energi negara ini.

Beberapa waktu lalu Trump mengklaim bahwa Amerika telah mencapai kesepakatan dengan Venezuela yang dianggap sebagai «kontrak minyak terbesar dalam sejarah dunia» dan kesepakatan ini dicapai atas perintahnya dan dengan kerja sama Marco Rubio, menteri luar negeri Amerika, dan Pete Hegseth, menteri perang, serta Delcy Rodríguez, presiden sementara Venezuela, dan melalui kemitraan dengan perusahaan swasta.

Presiden Amerika yang berada di bawah tekanan karena meningkatnya biaya hidup orang Amerika akibat agresi tanpa alasan terhadap Iran, mengklaim: Amerika dalam kerangka kesepakatan ini, tanpa membebankan biaya kepada pembayar pajak Amerika, telah mendapatkan kendali atas lebih dari 65 miliar barel cadangan terbukti minyak Venezuela.

Trump yang menjelang pemilihan sela Amerika berada di bawah tekanan Kongres dan opini publik karena kenaikan harga minyak dan bensin, mengklaim bahwa kesepakatan ini akan lebih dari dua kali lipat cadangan minyak Amerika, meningkatkan pasokan minyak negara ini secara signifikan dan dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan signifikan harga bensin bagi orang Amerika.