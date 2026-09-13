Kritik keras Uskup Agung Maronit Lebanon terhadap perundingan dengan Tel Aviv

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip An-Nashra, Kardinal Mar Bechara Al-Rahi, Uskup Agung Maronit Lebanon, mengatakan: apa yang merugikan Lebanon selatan merugikan seluruh Lebanon, dan setiap darah yang ditumpahkan di selatan adalah luka pada tubuh seluruh Lebanon.

Ia menyatakan: pembunuhan warga tidak boleh menjadi berita biasa dan desa-desa dan kota-kota Lebanon tidak boleh menjadi arena horor, kehancuran dan kematian.

Al-Rahi meminta pemerintah Lebanon untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap tanah dan rakyat Lebanon di seluruh negeri.

Al-Rahi mengenai monopoli senjata di Lebanon juga mengatakan: monopoli senjata di tangan pemerintah tidak berarti dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Ini bukan masalah kesukuan atau sekte melainkan prinsip nasional. Pemerintah berhak mengambil keputusan kedaulatan dan bertanggung jawab melindungi semua orang. Selama kedaulatan Lebanon belum lengkap di dalam negeri, tidak dapat diharapkan orang lain menghormati kedaulatan Lebanon.

Uskup Agung Maronit Lebanon mengenai perundingan pemerintah Lebanon dengan rezim Zionis juga menekankan: perundingan harus menjadi proses yang jelas dengan tujuan yang jelas dan memiliki hasil yang nyata seperti penghentian agresi, terwujudnya penarikan dan terciptanya stabilitas dan menerima jaminan serius tentang pemeliharaan kedaulatan Lebanon dan pencegahan eskalasi ketegangan. Perundingan tidak boleh menjadi proses tanpa akhir dan tanpa prospek yang jelas melainkan harus menjadi alat untuk mencapai solusi yang jelas yang menjaga hak-hak Lebanon dan mengakhiri ketidakstabilan.