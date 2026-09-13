Al-Jazeera: Kredibilitas Amerika telah rusak secara tidak dapat diperbaiki

Menurut laporan kantor berita ABNA, seorang profesor Institut Studi Tinggi Doha mengatakan bahwa serangan Amerika terhadap Iran pada bulan Februari telah merusak kredibilitas kekuatan militer Washington di tingkat internasional secara parah, dan Amerika pada akhirnya mungkin terpaksa menerima realitas baru yang tercipta di lapangan.

Mohammad Al-Masri, profesor Institut Studi Tinggi Doha, dalam wawancara dengan Al-Jazeera mengatakan: kredibilitas Amerika selama perang dengan Iran telah rusak secara tidak dapat diperbaiki, dan dalam hal ini tidak ada keraguan.

Ia mengenai klaim Donald Trump, presiden Amerika, tentang peningkatan lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz mengatakan: data pelacakan menunjukkan bahwa dalam praktiknya hanya sangat sedikit kapal yang mampu melewati jalur ini.

Al-Masri menambahkan: meskipun Amerika telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk lintasan rahasia dan malam hari kapal-kapal, ia tidak mampu mengembalikan lalu lintas laut bahkan ke tingkat yang mendekati keadaan normal.

Profesor universitas ini mengatakan bahwa pada akhirnya situasi akan mencapai titik di mana salah satu pihak harus mengubah posisinya; entah Iran menerima syarat Amerika, yang menurutnya sangat tidak mungkin, atau Washington akan terpaksa menerima sebagian dari realitas baru di lapangan.