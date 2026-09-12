Perlawanan Irak: serangan terhadap fasilitas Saudi bukan perbuatan kami; selamat kepada Yaman

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Alam Al-Harbi, Perlawanan Islam di Irak dalam sebuah pernyataan menolak tuduhan yang diajukan terhadap perlawanan Irak tentang menargetkan fasilitas vital Arab Saudi dan menekankan: kami menyatakan keheranan atas ketersegeraan pemerintah Irak dalam menerima klaim-klaim ini tanpa merujuk pada bukti yang kredibel atau melakukan penyelidikan yang nyata.

Perlawanan Islam di Irak hari ini Sabtu dalam sebuah pernyataan mengumumkan: sambil mengucapkan selamat atas kemenangan lapangan yang berkelanjutan dari rakyat Yaman yang gigih terhadap pasukan Arab Saudi dan tentara bayaran mereka, kami menekankan bahwa tuduhan yang diajukan terhadap perlawanan Irak tentang menargetkan fasilitas vital Arab Saudi pada Jumat lalu, (adalah kehormatan yang tidak kami klaim); pada saat yang sama, kami menyatakan keheranan atas ketersegeraan pemerintah Irak dalam menerima klaim-klaim ini tanpa merujuk pada bukti yang kredibel atau melakukan penyelidikan yang nyata.

Perlawanan Islam di Irak mengumumkan: pengulangan politik tuduhan dan pengalihan opini publik, tidak lain adalah upaya gagal untuk menutupi kekalahan berturut-turut pasukan Saudi dan alat-alatnya di tangan anak-anak Yaman yang terhormat.

Dalam pernyataan Perlawanan Islam di Irak tertulis: sambil memperbarui penekanan pada posisi tetap perlawanan Irak dalam mendukung rakyat Yaman yang tertindas dan terkepung yang selama lebih dari satu dekade berada di bawah blokade rezim Arab Saudi, kami memperingatkan tentang terjebak dalam perangkap rencana jahat Zionis-Amerika yang berusaha menyeret Irak ke dalam krisis yang hanya menguntungkan musuh-musuh negara ini.

Perlawanan Islam di Irak mengumumkan: pada akhirnya, kami menyatakan kesiapan kami untuk berpartisipasi dalam komite pencari fakta pemerintah apa pun dengan tujuan mengungkap kebenaran alih-alih mengikuti narasi yang meragukan.