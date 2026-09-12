Pengesahan «Deklarasi Delhi»; BRICS menuntut penarikan Israel dari Lebanon

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Anadolu, para pemimpin negara anggota BRICS dalam Deklarasi Delhi, sambil menentang segala pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza, menekankan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan menuntut penghormatan gencatan senjata di Lebanon, pelaksanaan resolusi 1701 Dewan Keamanan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan Lebanon.

Para pemimpin BRICS pada hari Sabtu dan pada hari pertama pertemuan kedelapan belas kelompok ini di Delhi, dengan suara bulat mengesahkan «Deklarasi Delhi». Mereka dalam deklarasi ini, dengan menyatakan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya kekerasan di Gaza, menuntut diakhirinya segala kebijakan yang bertujuan pengusiran paksa warga Palestina dari wilayah ini.

Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa solusi adil dan berkelanjutan atas konflik Israel dan Palestina hanya mungkin melalui cara-cara damai dan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan kembali, harus diwujudkan. Para pemimpin BRICS juga menyatakan keprihatinan terhadap tindakan yang dapat melemahkan hak-hak tak terbantahkan warga Palestina atau melegitimasi dan memperpanjang pendudukan.

Anggota BRICS juga menekankan komitmen mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Suriah dan menuntut dari semua pihak untuk mendukung proses politik yang damai dan inklusif di negara ini.