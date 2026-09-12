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Percakapan telepon antara menteri luar negeri Iran dan Kesultanan Oman

12 September 2026 - 21:18
Kode berita: 1864804
Source: ABNA
Percakapan telepon antara menteri luar negeri Iran dan Kesultanan Oman

Menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, sore ini (Sabtu) dalam percakapan telepon, membahas dan berkonsultasi tentang perkembangan terbaru kawasan dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dan Seyed Badr al-Busaidi, menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, sore ini Sabtu dalam percakapan telepon, membahas dan berkonsultasi tentang perkembangan terbaru kawasan dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

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