Percakapan telepon antara menteri luar negeri Iran dan Kesultanan Oman

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dan Seyed Badr al-Busaidi, menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, sore ini Sabtu dalam percakapan telepon, membahas dan berkonsultasi tentang perkembangan terbaru kawasan dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.