Dari Mocha hingga Bab al-Mandab; Pasukan Yaman Kuasai Pesisir Barat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kota strategis Mocha di pesisir barat Yaman beserta seluruh garis pantai di kawasan tersebut dilaporkan telah jatuh ke tangan pasukan Yaman. Perkembangan ini disebut memungkinkan mereka memperoleh kendali langsung atas Selat Bab al-Mandab.

Kondisi tersebut memberi pasukan Yaman kemampuan lebih besar untuk mengawasi lalu lintas pelayaran di salah satu jalur laut terpenting dunia, yang berpotensi berdampak pada perdagangan global, khususnya pengangkutan dan pasokan minyak.

Menurut laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, Rashad al-Alimi, Ketua Dewan Kepresidenan pemerintah Aden yang didukung Arab Saudi, tampaknya memahami pentingnya perkembangan ini. Ia tidak memandang hilangnya Mocha dan Bab al-Mandab semata sebagai persoalan domestik Yaman dan secara tidak langsung menyerukan intervensi eksternal untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai pasukan yang didukung Saudi.

Runtuhnya Front Barat dan Mencapai Bab al-Mandab

Pasukan Yaman pada hari sebelumnya disebut berhasil mengakhiri pertempuran di pesisir barat sepenuhnya untuk keuntungan mereka dan memperoleh kendali penuh atas front al-Jarrahi, Hays, dan al-Khokha di selatan Hodeidah.

Meskipun pesawat tempur Saudi melancarkan serangkaian serangan udara terhadap posisi pasukan Yaman di Jabal al-Nar dan kompleks militer al-Omari di Dhubab, pasukan Yaman terus bergerak menuju jalur pesisir yang menghubungkan Aden, Lahij, dan Mocha, lalu menguasainya.

Dengan demikian, seluruh jalur bantuan dan logistik menuju Mocha disebut terputus.

Mocha merupakan basis utama pasukan “Perlawanan Nasional” yang didukung Arab Saudi dan dipimpin oleh Tareq Saleh.

Laporan itu juga menyebut terjadinya keruntuhan pasukan yang berafiliasi dengan Saudi di berbagai front selatan Hodeidah.

Untuk pertama kalinya, perkembangan tersebut memungkinkan pasukan Yaman bergerak menuju Hays dan al-Khokha di selatan Hodeidah dan menguasai keduanya, sebelum kemudian bergerak menuju Yakhtul, di sebelah timur Mocha.

Setelah mengepung Mocha dari beberapa arah, pasukan Yaman akhirnya memasuki kota tersebut dan mengambil alih sepenuhnya pusat-pusat pemerintahan serta fasilitas publik.

Mundurnya Pasukan yang Didukung Saudi

Perkembangan militer besar ini disebut membuat seluruh pasukan Salafi Yaman selatan yang ditempatkan di kompleks militer al-Omari di front Dhubab segera mundur.

Peristiwa tersebut terjadi setelah muncul laporan bahwa Tareq Saleh, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kepresidenan pemerintah Aden, meninggalkan Mocha bersama para pendampingnya menuju lokasi yang tidak diketahui.

Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Yaman disebut mencatat kemajuan besar di front selatan Hodeidah dan barat Taiz serta berhasil menguasai kamp strategis Khalid bin Walid.

Selanjutnya, pasukan laut yang berafiliasi dengan pasukan Yaman pada hari sebelumnya juga disebut menguasai sejumlah pulau yang menghadap Bab al-Mandab, termasuk Pulau Kamaran, Pulau Zuqar yang berada di jalur pelayaran, serta pulau-pulau di depan Kota al-Khokha, termasuk Hanish Besar dan Hanish Kecil.

Tareq Saleh: Penataan Ulang Pasukan di Selatan Mocha

Menanggapi perkembangan tersebut, Tareq Saleh mengatakan bahwa ia telah memerintahkan pasukan pemerintah Aden di pesisir barat untuk menata ulang barisan mereka dan membentuk pusat komando alternatif di selatan Mocha.

Ia menyatakan bahwa Perlawanan Nasional, Brigade al-Amaliqa, pasukan Dir’ al-Watan, serta unit-unit Poros Taiz telah menanggung kerugian besar dalam bentuk korban tewas dan luka.

Sementara itu, al-Alimi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa upaya mengubah kondisi militer di sekitar Bab al-Mandab tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan Yaman.

Peringatan terkait Laut Merah dan Perdagangan Global

Ketua Dewan Kepresidenan pemerintah Aden yang didukung Saudi mengatakan bahwa setiap ancaman terhadap Bab al-Mandab akan secara langsung berdampak pada Laut Merah, Terusan Suez, dan perdagangan global.

Ia juga menegaskan bahwa perlindungan pesisir Yaman dan pemulihan kendali pemerintah atas wilayah daratan serta perairannya merupakan kepentingan bersama internasional.

Sebaliknya, pemerintah Yaman yang berbasis di Sanaa menyampaikan sikapnya untuk meredakan kekhawatiran internasional mengenai dampak penguasaan Bab al-Mandab dan pulau-pulau di Laut Merah.

Mahdi al-Mashat, Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman, mengatakan kepada pihak luar:

“Kami meyakinkan Anda bahwa pasukan kami disiplin dan tidak ada sumber ancaman terhadap keamanan pelayaran, kecuali tindakan ceroboh dan tidak bijaksana dari musuh Saudi.”

Ia menyerukan kepada berbagai pihak untuk menekan Arab Saudi agar menghentikan tindakan tersebut, mengakhiri blokade, dan menghentikan serangan terhadap Yaman.

Pelayaran Disebut Tetap Berjalan Tanpa Hambatan

Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Yaman di Sanaa dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa lalu lintas kapal tetap berlangsung secara normal, lancar, dan tanpa hambatan operasional.

Pusat itu menjelaskan bahwa keamanan tersebut berlaku bagi seluruh kapal kargo dan kapal yang terkait perdagangan global dari semua negara, kecuali kapal-kapal Saudi yang telah dimasukkan Sanaa ke dalam daftar larangan.

Dengan demikian, pemerintah Yaman berusaha menyampaikan pesan bahwa penguasaan Bab al-Mandab tidak serta-merta berarti terganggunya jalur pelayaran internasional dan bahwa pembatasan yang diumumkan hanya ditujukan terhadap kapal-kapal Saudi.

Amnesti Umum dan Pembukaan Kembali Jalan di Pesisir Barat

Bersamaan dengan perayaan masyarakat dalam skala luas di Sanaa dan sejumlah provinsi lain, Dewan Politik Tertinggi Yaman mengumumkan amnesti umum bagi semua pihak yang meletakkan senjata.

Setelah keputusan itu diumumkan, otoritas setempat mulai menjalankannya dan ratusan anggota bersenjata disebut merespons seruan tersebut. Pada saat yang sama, pemerintah Yaman memulai proses normalisasi kondisi di kota-kota yang baru berada di bawah kendalinya.

Sumber lokal di Taiz mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, otoritas setempat membuka kembali jalan utama antara Taiz dan Hodeidah. Menurut sumber tersebut, pemerintah Yaman memerintahkan pembukaan kembali sejumlah jalur utama, termasuk:

al-Barh – Mafraq al-Hanayah – al-Awshaqah – al-Wazi’iyah, serta

al-Barh – Hodeidah – persimpangan Mocha – Kota Mocha.

Jalan yang menghubungkan wilayah Hays, al-Khokha, dan distrik-distrik lain di Provinsi Hodeidah juga akan dibuka kembali guna mengurangi kesulitan masyarakat yang selama bertahun-tahun semakin berat.

Perubahan Keseimbangan Maritim: dari Pengawasan Tidak Langsung ke Kendali Langsung

Sejumlah pengamat menilai bahwa penguasaan pasukan Yaman atas kota-kota dan pelabuhan di pesisir barat, mulai dari pantai al-Khokha di selatan Hodeidah hingga Dhubab di timur Mocha, memungkinkan mereka mengawasi secara langsung lalu lintas laut.

Sebelum penguasaan Mocha dan Dhubab, pengawasan tersebut dinilai dilakukan secara tidak langsung.

Menurut para pengamat, situasi ini juga memungkinkan pasukan Yaman memantau dengan jauh lebih teliti kapal-kapal yang menuju pelabuhan Arab Saudi, di tengah berlanjutnya strategi “blokade dibalas blokade.”

Saudi Disebut Melancarkan 64 Serangan Udara dalam 24 Jam

Sementara Arab Saudi mengatakan tiga wilayah di selatan negaranya menjadi sasaran serangan besar Yaman dalam 24 jam terakhir, juru bicara pasukan Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, menyatakan bahwa pesawat tempur Saudi melancarkan 64 serangan udara dalam periode yang sama.

Menurut Saree, serangan tersebut menargetkan Provinsi Taiz, Hodeidah, Marib, dan al-Jawf. Ia juga mengatakan bahwa pesawat tempur F-15 dan Typhoon lepas landas dari Pangkalan Raja Fahd di Taif, Pangkalan Raja Khalid di Khamis Mushait, serta wilayah selatan Arab Saudi.

Saree menambahkan bahwa sistem pertahanan udara Yaman berhasil menghadapi satu formasi tempur di Provinsi Taiz dan memaksanya mundur.

Menurutnya, tindakan itu dilakukan dengan menembakkan sejumlah rudal darat-ke-udara buatan Yaman terhadap formasi tersebut.