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Senator Warren: Perang Trump dengan Iran menelan biaya 100 miliar dolar bagi Amerika

10 September 2026 - 11:03
Kode berita: 1863868
Source: ABNA
Senator Warren: Perang Trump dengan Iran menelan biaya 100 miliar dolar bagi Amerika

Senator senior Partai Demokrat dari negara bagian Massachusetts Amerika Serikat mengumumkan: Perang Trump dengan Iran telah membebani rakyat Amerika tambahan 100 miliar dolar untuk biaya energi.

Menurut laporan kantor berita Abna, «Elizabeth Warren» senator senior Partai Demokrat dari negara bagian Massachusetts Amerika Serikat, dengan mempublikasikan pesan di media sosial X, menulis: Perang Trump dengan Iran (agresi ilegal Amerika Serikat terhadap Iran) menempatkan beban tambahan 100 miliar dolar pada biaya energi rakyat Amerika.

Senator senior Partai Demokrat ini dalam hal ini menambahkan: Dan inilah Donald Trump yang sama yang berjanji akan memangkas harga energi menjadi setengah dalam waktu satu tahun setelah mulai menjabat.

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