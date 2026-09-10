Senator Warren: Perang Trump dengan Iran menelan biaya 100 miliar dolar bagi Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna, «Elizabeth Warren» senator senior Partai Demokrat dari negara bagian Massachusetts Amerika Serikat, dengan mempublikasikan pesan di media sosial X, menulis: Perang Trump dengan Iran (agresi ilegal Amerika Serikat terhadap Iran) menempatkan beban tambahan 100 miliar dolar pada biaya energi rakyat Amerika.

Senator senior Partai Demokrat ini dalam hal ini menambahkan: Dan inilah Donald Trump yang sama yang berjanji akan memangkas harga energi menjadi setengah dalam waktu satu tahun setelah mulai menjabat.