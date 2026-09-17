Ansarullah: Klaim bahwa Militer Yaman Menyerang Makkah adalah Kebohongan Belaka

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Mohammad al-Farah menyatakan bahwa kabar yang beredar mengenai militer Yaman yang menargetkan Makkah sama sekali tidak berdasar dan merupakan kebohongan.

Dengan menyinggung sensitivitas keagamaan persoalan tersebut, ia kembali membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa rakyat Yaman sangat peka terhadap perlindungan tempat-tempat suci Islam.

Al-Farah melanjutkan bahwa, menurutnya, Riyadh berusaha mengalihkan perhatian publik dari kegagalan-kegagalan internal dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak benar serta memobilisasi umat Islam untuk memperoleh dukungan internasional.

Ia menggambarkan situasi Arab Saudi saat ini sebagai sebuah “kesulitan nyata”, di mana ketegangan sengaja diciptakan untuk menyembunyikan persoalan-persoalan struktural negara tersebut dari perhatian dunia.

Anggota Biro Politik Ansarullah itu mengatakan bahwa jalan keluar dari krisis adalah “menghentikan agresi, mencabut blokade, dan kembali pada keadaan tenang.” Ia menegaskan bahwa, menurut pihaknya, satu-satunya jalan untuk keluar dari situasi tersebut adalah menghentikan tindakan terhadap Yaman serta memberikan kompensasi atas kerugian akibat perang dan kehancuran selama bertahun-tahun.

Ia juga memperingatkan bahwa melanjutkan kebijakan saat ini serta meminta dukungan dari pihak luar tidak akan mengubah keseimbangan yang ada. Menurutnya, siapa pun yang berupaya meningkatkan ketegangan harus bertanggung jawab atas konsekuensinya.

Al-Farah menambahkan bahwa melanjutkan pendekatan tersebut merupakan bentuk “pertaruhan terhadap keamanan nasional serta infrastruktur vital dan minyak Arab Saudi.”

Sementara itu, Hizam al-Assad, anggota Biro Politik Ansarullah lainnya, juga mengatakan bahwa klaim mengenai serangan terhadap Makkah al-Mukarramah merupakan “kebohongan yang sebelumnya juga pernah digunakan.”