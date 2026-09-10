Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baghai, sebagai reaksi terhadap klaim tidak berdasar Menteri Luar Negeri AS tentang intervensi Iran dalam masalah Yaman, menulis di halaman pribadinya:

«Kebohongan Marco Rubio tidak dapat menggantikan kenyataan. Ansarullah adalah aktor independen yang memutuskan sendiri; ia tidak menerima perintah dari siapa pun dan bukan merupakan perwakilan pihak lain.

Akar ketidakstabilan di kawasan harus dicari dalam intervensi militer AS dan kebijakan hegemoniknya. Jika Washington benar-benar menginginkan perdamaian, ia hanya perlu mengambil satu langkah sederhana: mengakhiri niat buruk dan intervensi yang mendestabilkan di kawasan kami.

Perdamaian di Yaman tidak dicapai dengan bom dan tekanan eksternal. Perdamaian dimulai dengan negosiasi yang jujur berdasarkan peta jalan yang disepakati oleh para pihak.»