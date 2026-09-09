Hanya Dua Pekan Tersisa hingga Batas Akhir Pengiriman Karya untuk Ajang Media Ketiga “Nahnu Abna’ al-Husain (as)”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hanya dua pekan tersisa hingga berakhirnya batas waktu pengiriman karya untuk ajang media ketiga “Nahnu Abna’ al-Husain (as)”. Para peminat dapat mengirimkan karya mereka kepada sekretariat hingga 22 September 2026.

Ajang media ketiga “Nahnu Abna’ al-Husain (as)” digelar untuk memperkuat dan mendukung karya seni serta media yang berkaitan dengan musim Arbaeen, dengan pendekatan internasional dan fokus pada penggambaran kehadiran berbagai bangsa, budaya, dan agama dalam pertemuan besar tersebut.

Pada penyelenggaraan ketiga ini, panitia juga memasukkan agenda penghormatan kepada mendiang Pemimpin Revolusi yang disebut syahid melalui bagian khusus bertajuk “Qa’iduna al-Shahid fi Tariq al-Husain (as)”, yang mendokumentasikan bentuk-bentuk kecintaan para peziarah Arbaeen kepada pemimpin tersebut.

Sekretariat menyatakan bahwa peserta dapat mengirimkan karya dalam format foto, video, dan podcast.

Pada kategori foto, karya yang diterima meliputi foto profesional, foto ponsel, dan seri foto. Sementara untuk kategori video, terdapat laporan video, dokumenter, dan vlog.

Salah satu kategori baru dalam penyelenggaraan ketiga adalah kecerdasan buatan (AI). Karya yang dibuat dengan bantuan AI dan bertema Arbaeen akan dinilai dalam format foto, audio, maupun video.

Dua Tema Khusus

Bagian khusus ajang ini diselenggarakan dalam dua tema.

Tema pertama bertajuk “Satu Dunia dalam Pelukan Husain (as)”, yang berfokus pada dokumentasi kehadiran peziarah internasional dalam ziarah Arbaeen serta tampilnya bendera berbagai negara dalam prosesi tersebut. Karya dapat dikirim dalam bentuk foto, video, podcast, maupun karya berbasis AI.

Tema kedua bertajuk “Qa’iduna al-Shahid fi Tariq al-Husain (as)”, yang mendokumentasikan bentuk kecintaan para peziarah Arbaeen kepada Pemimpin Revolusi yang disebut syahid.

Peserta dapat mengirim karya bertema “Pemimpin Syahid dan Arbaeen”, khususnya gambar atau representasi sosok yang disebut “Imam Syahid Umat” di sepanjang perjalanan Arbaeen, dalam empat format: foto, video, podcast, dan AI. Menurut pengumuman sekretariat, karya-karya yang masuk akan dinilai oleh para juri berpengalaman dari Irak, Bahrain, Turki, dan Iran.

Hadiah

Hadiah tunai juga disiapkan bagi para pemenang di berbagai kategori.

Untuk foto profesional, juara pertama hingga ketiga masing-masing menerima 20 juta, 15 juta, dan 10 juta toman.

Untuk foto ponsel, juara pertama hingga kelima masing-masing memperoleh 12 juta, 10 juta, 8 juta, 6 juta, dan 4 juta toman.

Pada kategori seri foto, juara pertama hingga ketiga mendapatkan 20 juta, 15 juta, dan 10 juta toman.

Untuk kategori video:

Dokumenter: 25 juta, 20 juta, dan 15 juta toman

Laporan video: 15 juta, 12 juta, dan 10 juta toman

Vlog: 12 juta, 10 juta, dan 8 juta toman

Pada kategori podcast, juara pertama hingga ketiga masing-masing memperoleh 20 juta, 15 juta, dan 10 juta toman.

Untuk kategori kecerdasan buatan, hadiah juara pertama hingga ketiga adalah 10 juta, 7 juta, dan 5 juta toman.

Sementara dalam dua tema khusus, para pemenang masing-masing akan memperoleh 20 juta, 15 juta, dan 10 juta toman.

Ajang media ketiga “Nahnu Abna’ al-Husain (as)” mulai berlangsung sejak 5 Mordad 1405 dengan diterbitkannya pengumuman dalam berbagai bahasa.

Penyelenggaraan pertama pada 1403 menerima lebih dari 700 karya dari tujuh negara, sedangkan penyelenggaraan kedua pada 1404 menerima lebih dari 2.700 karya dari sembilan negara.

Peserta yang ingin mengikuti ajang ketiga memiliki waktu hingga 22 September 2026 untuk mengirimkan karya melalui akun nahno_abna_alhussain@ di Telegram, Eitaa, dan Bale, serta melalui kanal-kanal media sosial ABNA.

Panitia juga menyediakan halaman khusus di internet yang menjelaskan detail acara, cara berpartisipasi, dan mekanisme pengiriman karya.