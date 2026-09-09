Korps Pengawal Revolusi Islam: Pertempuran yang perkasa akan berlanjut

Menurut laporan kantor berita ABNA, Humas Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan: Hangar pemeliharaan, persiapan, dan lokasi pangkalan pesawat tempur F-35, F-16, F-15 serta shelter pesawat tempur telah menjadi sasaran.
9 September 2026 - 10:16
Kode berita: 1863437
Source: ABNA
Hubungan Masyarakat Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan: Hangar pemeliharaan, persiapan, dan lokasi pangkalan pesawat tempur F-35, F-16, F-15 serta shelter pesawat tempur telah menjadi sasaran.
Komentar Anda