Amerika Serikat Menisbatkan Tindakannya Sendiri atau Tindakan yang Didukungnya kepada Iran

Kantor Berita Internaisonal Ahlulbait – ABNA – Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, pada Sabtu, 28 Shahrivar, dalam sebuah unggahan di media sosial menanggapi tuduhan yang dilontarkan juru bicara Gedung Putih terhadap Iran.

Ia menulis: “Juru bicara Gedung Putih telah menyampaikan daftar panjang tuduhan terhadap Iran. Sebagian besar tuduhan tersebut, dengan ketepatan yang mengherankan, justru menggambarkan tindakan-tindakan yang dimulai, dilakukan, atau didukung oleh Amerika Serikat sendiri.”

Ia menambahkan: “Proyeksi dan upaya menghindari kenyataan seperti ini tidak terlalu mengherankan, karena: ‘Orang-orang jahat melarikan diri, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengejar mereka.’”