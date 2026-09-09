Kairo dan Amman mendukung keputusan London untuk melawan pemukiman Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Palestina "Sama", Mesir dan Yordania menyambut keputusan baru pemerintah Inggris untuk melarang perdagangan barang dan jasa yang terkait dengan pemukiman ilegal rezim Zionis di wilayah pendudukan Palestina.

Kedua negara ini menganggap langkah London sebagai langkah krusial yang sejalan dengan resolusi internasional untuk melawan perluasan pemukiman dan mencegah runtuhnya solusi dua negara.

Sebelumnya, para pemimpin Inggris, Prancis, dan Kanada dalam pernyataan bersama menggambarkan perluasan pemukiman dan meningkatnya kekerasan pemukim Zionis sebagai ancaman langsung dan segera bagi stabilitas kawasan.

Andy Burnham, Perdana Menteri Inggris, Emmanuel Macron, Presiden Prancis, dan Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, dalam pernyataan ini menekankan bahwa ketiga negara ini akan mengambil tindakan untuk melarang impor barang dari pemukiman dan memberlakukan pembatasan yang ditargetkan terhadap para fasilitator dan pihak yang diuntungkan dari kegiatan ini.

Para pemimpin ketiga negara ini, dengan menekankan ilegalitas pemukiman di Tepi Barat berdasarkan hukum internasional, menganggap rencana seperti "Evan" dan peningkatan kekerasan oleh pemukim sebagai faktor yang mengancam prospek perdamaian di kawasan tersebut.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Setelah pengakuan negara Palestina tahun lalu, sekarang saatnya untuk mengambil tindakan praktis dan lebih lanjut untuk melindungi solusi dua negara dan nilai-nilai kita."

Ketiga negara ini menganggap pencapaian solusi dua negara sebagai hal yang penting untuk keamanan Asia Barat dan sekitarnya, dan menggambarkan keputusan terkoordinasi ini sebagai titik balik dalam pendekatan mereka untuk melindungi stabilitas kawasan.

Juga diumumkan bahwa ketiga negara ini pada akhir bulan ini, di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan mengadakan pertemuan bersama dengan tujuan menindaklanjuti langkah-langkah ini.