Netanyahu Kembali Berkhayal; Klaim Palsu Tentang Akhir Sistem Iran

Dilansir oleh kantor berita Abna, "Benjamin Netanyahu", Perdana Menteri rezim Zionis, dalam pernyataan terbarunya sekali lagi berkhayal tentang masa depan Iran dan mengklaim bahwa akhir sistem Iran sudah dekat dan Tel Aviv bertekad untuk menjatuhkan sistem Republik Islam.

Netanyahu dalam pertemuan kabinet rezim Zionis dalam rangka Tahun Baru Yahudi, dengan mengulangi klaim-klaim usang dan tidak berdasar terhadap Iran, mengklaim bahwa sistem Iran telah melemah dan berjuang untuk kelangsungan hidupnya.

Pernyataan ini muncul pada saat Perdana Menteri rezim Zionis dalam beberapa bulan terakhir telah berulang kali membuat janji serupa tentang keruntuhan Republik Islam, namun klaim-klaim ini sejauh ini tidak lain hanyalah khayalan politik dan propaganda media untuk menutupi kegagalan rezim ini.

Netanyahu juga melanjutkan retorika ancamannya dengan mengklaim bahwa jika Iran menyerang Israel, Teheran akan menghadapi serangan yang bahkan tidak dapat dibayangkannya.

Ia juga berbicara tentang adanya "misi lain" dan mengklaim bahwa rezim Zionis bertekad untuk menyelesaikannya; pernyataan yang lebih merupakan upaya perang psikologis dan menanamkan citra buatan tentang kekuatan dan inisiatif Tel Aviv daripada mencerminkan pencapaian nyata.

Netanyahu berbicara tentang "dekatnya akhir sistem Iran" sementara Republik Islam Iran selama beberapa dekade terakhir telah berulang kali bertahan terhadap ancaman dan tekanan eksternal dan Republik Islam tetap melanjutkan jalannya.

Pengulangan klaim Netanyahu tentang "kejatuhan yang akan segera terjadi" sistem Iran lebih dari segalanya memiliki konsumsi domestik dan dikemukakan dengan tujuan meningkatkan moral masyarakat dan opini publik rezim Zionis serta membenarkan kelanjutan tindakan militer rezim ini.