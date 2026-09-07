Al Jazeera Mengkaji: Mengapa Sanksi AS Tidak Mampu Menundukkan Iran?

Dilansir oleh kantor berita Abna, situs Al Jazeera menulis dalam sebuah artikel: Amerika Serikat dalam perang-perang kontemporernya tidak mampu mencapai satu pun tujuan yang ditetapkannya. Adegan-adegan bersejarah di bandara Kabul, helikopter terbang di atas kedutaan AS di Hanoi, gugurnya 60.000 personel militer dalam Perang Vietnam dan akhirnya penandatanganan Perjanjian Paris untuk penarikan Washington dari perang tersebut, penjatuhan ribuan ton bom ke Afghanistan dan penarikan mendadak dari negara itu yang lebih mirip pelarian – semuanya mengingatkan kita pada satu hal.

Saat ini, perang melawan Iran yang dilancarkan oleh AS dan rezim Zionis seharusnya berujung pada penghancuran program nuklir dan rudal serta jatuhnya sistem pemerintahan yang berkuasa, namun tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai. Setiap serangan AS dihadapi dengan tanggapan Iran, yang berarti bahwa rakyat Iran tidak menyerah dan tekad mereka tidak melemah.

Sanksi yang diberlakukan terhadap Iran mengingatkan pada sanksi yang sama dari lebih dari empat puluh tahun lalu. Setelah invasi Irak ke Kuwait, AS menjatuhkan sanksi dan blokade terhadap negara tersebut dan menghalangi masuknya makanan dan obat-obatan ke Irak, tetapi dalam kasus Iran, persoalannya berbeda.

Luas wilayah Iran beberapa kali lipat lebih besar dari Irak. Negara-negara di sekitar Iran tidak bermusuhan dengan sistem pemerintahan yang berkuasa di Teheran. Iran memiliki perbatasan darat yang panjang dengan Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Irak, dan kebutuhan Iran dipenuhi melalui Irak.

Selain itu, Iran memiliki 700 kilometer perbatasan laut di utara dan terhubung dengan negara-negara utara, terutama Rusia. Karena alasan inilah, betapa pun sanksi diperketat, sanksi tidak akan mampu menundukkan rakyat Iran.

Hal yang menarik adalah bahwa sekarang lebih banyak dibicarakan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz, yang bukan merupakan penyebab dimulainya perang, daripada tujuan yang dikejar oleh AS dan rezim Zionis dalam memulai agresi terhadap Iran.