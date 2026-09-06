Serangan Roket IRGC di Teluk Persia; Kapal Induk dan Kapal Perusak AS Menjadi Sasaran Serangan

Kantor Berita Abna – Grup Politik: kurang dari 24 jam setelah serangan CENTCOM terhadap tiga kapal tanker Iran, IRGC melakukan dua operasi terpisah, menyerang kapal induk dan kapal perusak AS dengan roket balistik, serta menghancurkan satu kapal nirawak (USV) musuh di dekat Selat Hormuz. Tindakan ini merupakan respons tegas terhadap agresi AS, dan kapal-kapal perang musuh meninggalkan area setelah mengalami kerusakan.

Hubungan Masyarakat IRGC pada Minggu dini hari dalam pengumuman nomor 10 menyatakan: Pasukan Dirgantara IRGC dengan beberapa roket balistik menyerang kapal induk dan satu kapal perusak milik tentara AS yang membunuh anak-anak dan agresif, yang telah mengganggu kapal-kapal Iran dan berpartisipasi dalam blokade laut.

Berdasarkan pengumuman ini, dua kapal perang setelah mengalami kerusakan dan karena takut akan serangan ulang, terpaksa melarikan diri dari zona konflik. IRGC menekankan bahwa musuh agresor yang selama bertahun-tahun berkeliaran di kawasan dengan kebanggaan palsu dan klaim kosong, hari ini terpaksa mengakui secara resmi bahwa dua kapal perang Angkatan Laut AS telah diserang. Pengakuan CENTCOM tentang terjadinya operasi ini dinilai sebagai bukti nyata kekalahan strategis musuh dan bukti kekuatan serang IRGC.

Beberapa jam kemudian, Hubungan Masyarakat IRGC dalam pengumuman nomor 11 melaporkan bahwa satu kapal nirawak (USV) milik tentara teroris AS ditargetkan oleh Angkatan Laut IRGC. USV yang berusaha memasuki zona lindung Selat Hormuz ini diserang. IRGC dengan merujuk pada pengelolaan strategis jalur air vital ini oleh Republik Islam Iran, menekankan bahwa setiap gerakan putus asa musuh berada di bawah pengawasan para pejuang Angkatan Laut IRGC dan akan direspon dengan tegas. AS harus tahu bahwa tidak ada jalan lain selain meninggalkan kawasan dan menghentikan kejahatannya.

Operasi ini dilakukan pada saat kemarin CENTCOM telah mengumumkan serangan terhadap tiga kapal tanker yang terkait dengan IRGC. IRGC dengan tindakan ini memberikan respons yang menghancurkan terhadap agresi AS dan sekali lagi menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Republik Islam Iran bertekad bulat dan tegas dalam mempertahankan kedaulatan Iran Islam.

Di akhir pengumumannya, IRGC memperingatkan bahwa jika tindakan bermusuhan dan agresif terus berlanjut, rezim AS harus bersiap menghadapi respons yang lebih dahsyat. Kami berdiri lebih kuat dari sebelumnya, dan kemenangan adalah milik rakyat Iran Islam yang tangguh; kekalahan dan penyesalan akan menjadi nasib pasti bagi para agresor.