Kunjungan wartawan asing ke lokasi kejahatan – serangan Amerika terhadap pernikahan di Kuhestak

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Mokhtar Rahimi, Pelaksana tugas Komandan Basij Media Sirik, di sela-sela kunjungan ini menyatakan: Sejumlah wartawan dan perwakilan media internasional, seperti wartawan dari Russia Today, Reuters, Al-Mayadeen (Lebanon), Al-Ghadir, Al-Ahd (Baghdad) dan Sputnik (Rusia), hadir dalam kunjungan ini. Mereka berdialog dengan warga setempat dan keluarga korban, serta mendokumentasikan dimensi serangan tidak manusiawi ini yang mengakibatkan 5 orang syahid (termasuk seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, remaja 16 tahun, dan 3 orang wanita) serta melukai lebih dari 70 warga sipil tak berdosa.

Rahimi menyatakan: Menurut saksi mata, Rabu malam pukul 8 malam, pasukan Amerika tanpa alasan apa pun dan dalam keheningan pemberitaan, menyerang kerumunan yang hadir dalam acara pernikahan. Tindakan ini mendapat kecaman luas dari opini publik dan otoritas setempat.

Rahimi menegaskan: Kehadiran wartawan asing di wilayah ini, yang dilakukan dengan koordinasi dengan pejabat provinsi, memberikan peluang untuk merefleksikan realitas kejahatan ini di tingkat internasional dan mengungkap sifat agresif pasukan Amerika di kawasan ini.

Perlu dicatat bahwa Pelabuhan Kuhestak terletak di Kabupaten Sirik, di tenggara Provinsi Hormozgan. Serangan terbaru terhadap penduduk tak berdaya di wilayah ini sekali lagi mengungkapkan wajah sebenarnya dari klaim hak asasi manusia Amerika kepada dunia.