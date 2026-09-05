Ejei: Amerika saat ini terjebak di rawa «serangan terhadap Iran»

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Hojjat-ul-Islam wal-Muslimin Mohseni-Ejei, Ketua lembaga peradilan Republik Islam Iran, dalam rangkaian kunjungannya ke Delhi (India) untuk menghadiri KTT BRICS, bertemu dengan «Sanjiv Khan», pejabat peradilan tertinggi negara tuan rumah.

Ketua lembaga peradilan dalam pertemuan ini, setelah mengucapkan terima kasih atas keramahtamahan India yang layak kepada para pemimpin peradilan negara-negara anggota BRICS, menyatakan: «Kami berterima kasih kepada rakyat dan cendekiawan India yang dalam acara peringatan Imam Syahid kami, Khamenei (semoga jiwanya yang suci disucikan), benar-benar hadir dengan penuh semangat dan kebijaksanaan, serta menunjukkan kemerdekaan mereka kepada dunia.»

Ketua lembaga peradilan, merujuk pada sejarah anti-imperialisme rakyat Iran, mengatakan: «Dalam satu setengah tahun terakhir, dunia imperialis yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah melakukan dua agresi kejam dan biadab terhadap rakyat Iran. Dalam kedua perang paksa itu, kami dengan gemilang mengalahkan musuh yang agresif, dan kini kami juga terus berpegang pada jalur anti-imperialisme kami dan tidak akan pernah menyerah kepada kaum imperialis dan terutama Amerika Serikat.»

Ketua lembaga peradilan menegaskan: «Amerika tidak memperoleh keuntungan apa pun dari agresi terhadap Iran, dan kini terjebak di rawa; di sisi lain, persatuan dan kohesi nasional rakyat Iran semakin kuat, dan rakyat Iran keluar dengan kemenangan dari ujian perang paksa.»

Juga dalam pertemuan ini, «Sanjiv Khan», pejabat peradilan tertinggi Republik India, merujuk pada hubungan luas dan hangat antara India dan Iran selama bertahun-tahun, meminta pengembangan lebih lanjut hubungan dan nota kesepahaman kerja sama antara kedua negara.

Dengan merujuk pada peristiwa dan perang terbaru di Iran, ia mengatakan: «Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para syuhada Iran dalam perang terbaru.»

Pejabat peradilan tertinggi India juga menyatakan: «Kami dengan sabar menantikan pendalaman hubungan, kontak, dan kerja sama dengan Iran, dan kami sangat menyambut hal ini.»