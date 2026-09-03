Muslim Manchester Minta Pendanaan Keamanan Masjid Setelah Ancaman Pembunuhan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- — Sebuah organisasi Muslim di Inggris menyerukan agar pemerintah segera mengalokasikan dana untuk menjamin keamanan masjid-masjid di negara itu. Permintaan tersebut disampaikan setelah seorang pria di Manchester dijatuhi hukuman penjara karena mengirimkan ancaman pembunuhan terhadap dua masjid.

Berdasarkan laporan jaringan berita Inggris ITV, Gabriel Levy, warga kota Wakefield, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena melakukan dua panggilan telepon anonim bernuansa Islamofobia kepada Masjid Al-Sunnah dan Masjid Iqra di Manchester pada Oktober 2025.

Ancaman Pembunuhan melalui Telepon

Dengan menggunakan nomor telepon yang disembunyikan, Levy mengatakan kepada salah seorang yang menjawab telepon:

“Saya akan datang ke masjid kalian dan membunuh kalian.”

Ia mengklaim bahwa tindakannya itu merupakan respons terhadap serangan di Sinagoge Heaton Park. Serangan tersebut terjadi dua hari sebelum ancaman itu disampaikan, ketika seorang pelaku teror membunuh dua jamaah Yahudi dalam peringatan keagamaan Yom Kippur.

Desakan Pendanaan Mendesak untuk Melindungi Masjid

Kini, Asosiasi Organisasi Islam Manchester meminta pemerintah Inggris sesegera mungkin mengalokasikan dana keamanan untuk masjid-masjid demi melindungi para jamaah.

Permintaan ini disampaikan ketika, berdasarkan data British Muslim Trust, kebencian anti-Muslim di Inggris telah mencapai tingkat tertinggi yang pernah tercatat. Secara rata-rata, satu masjid di Inggris menjadi sasaran serangan setiap lima hari.

Pejabat Hukum Tegaskan Keseriusan Ancaman Pembunuhan

Asosiasi Organisasi Islam Manchester mengapresiasi respons aparat penegak hukum dan lembaga peradilan terhadap kasus tersebut, serta merujuk pada pernyataan seorang jaksa senior setelah putusan pengadilan dijatuhkan.

Jaksa senior itu mengatakan: “Ancaman pembunuhan dalam bentuk apa pun memberikan dampak yang sangat serius terhadap orang-orang yang menjadi sasarannya, dan kami berterima kasih kepada para korban dalam kasus ini yang telah berani melaporkan ancaman tersebut.”

Ia menambahkan: “Putusan ini menunjukkan bahwa ancaman pembunuhan dan kejahatan bermotif kebencian Islamofobia akan selalu ditangani dengan tingkat keseriusan tertinggi.”

Tidak Seorang Pun Boleh Menjadi Sasaran karena Agama atau Identitasnya

Menanggapi kasus tersebut, Asosiasi Organisasi Islam Manchester menegaskan bahwa tidak seorang pun seharusnya menjadi sasaran ancaman atau serangan karena agama atau identitasnya.

Asosiasi itu memperingatkan bahwa ancaman terhadap sebuah tempat ibadah tidak hanya berdampak pada orang-orang yang berada di dalamnya, tetapi juga pada ratusan bahkan terkadang ribuan orang yang hanya ingin menjalankan ibadah dengan aman dan tenang.

Riwayat Serangan terhadap Masjid di Manchester

Dengan merujuk pada sejumlah insiden dalam beberapa tahun terakhir di kota tersebut, Asosiasi Organisasi Islam Manchester menyatakan bahwa Manchester Central Mosque, Masjid Elaf, dan Masjid Nasfat semuanya pernah menjadi sasaran serangan.

Selain itu, rumah keluarga seorang imam di Bolton juga pernah menjadi sasaran serangan bom api.

Desakan Penanganan Lebih Serius terhadap Serangan Islamofobia

Asosiasi tersebut kini meminta agar serangan-serangan Islamofobia ditangani dengan tingkat keseriusan yang semestinya dan mendesak pemerintah Inggris segera menyediakan dana khusus untuk pengamanan masjid.

Asosiasi Organisasi Islam Manchester juga menyampaikan kekhawatiran mengenai cara media memberitakan ancaman-ancaman tersebut.

Mereka mempertanyakan apakah ancaman terhadap komunitas Muslim mendapatkan tingkat perhatian dan keseriusan yang sama di media seperti ancaman terhadap kelompok-kelompok agama lainnya.

Penekanan pada Solidaritas Antar-Komunitas di Manchester

Asosiasi tersebut kembali menegaskan bahwa Manchester memiliki sejarah panjang dan membanggakan dalam hal masyarakat dari latar belakang yang beragam berdiri bersama satu sama lain.

Mereka menyatakan akan terus berupaya menjaga keamanan dan martabat masyarakat.

Asosiasi Organisasi Islam Manchester juga menyatakan kesiapannya untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat dan lembaga terkait guna membahas berbagai kekhawatiran keamanan yang ada.

Inggris Alokasikan Hingga 40 Juta Pound untuk Keamanan Masjid

Menurut Kementerian Dalam Negeri Inggris, dana hingga 40 juta pound sterling telah dialokasikan melalui Mosques Protective Security Scheme untuk langkah-langkah seperti pemasangan kamera CCTV, sistem alarm, dan penggunaan petugas keamanan khusus.

Organisasi yang memenuhi syarat, termasuk masjid, sekolah Islam, dan pusat komunitas Muslim, dapat mengajukan permohonan secara langsung dan berkelanjutan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk mendapatkan dukungan dana tersebut.