Gerakan Nujaba Irak: Mimpi kolonial Trump di negara kami tidak akan terwujud

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip situs berita "Al-Ahd", Akram al-Kaabi, Sekretaris Jenderal gerakan Nujaba Irak, menyatakan bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, secara keliru berpikir bahwa setelah gagal meraih kemenangan di Iran, ia dapat meraih kemenangan di Irak.

Al-Kaabi menambahkan: "Trump adalah pembohong profesional dan mencari kemenangan media, tetapi kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi bahkan di tingkat propaganda dan media."

Ia juga menegaskan: "Ambisi kolonial Trump di negara kami, Irak, tidak akan pernah terwujud."