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Gerakan Nujaba Irak: Mimpi kolonial Trump di negara kami tidak akan terwujud

3 September 2026 - 11:34
Kode berita: 1860872
Source: ABNA
Gerakan Nujaba Irak: Mimpi kolonial Trump di negara kami tidak akan terwujud

Sekretaris Jenderal gerakan Nujaba Irak menegaskan bahwa tujuan presiden Amerika Serikat, sebagaimana tidak terwujud di Iran, juga tidak akan terwujud di Irak.

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip situs berita "Al-Ahd", Akram al-Kaabi, Sekretaris Jenderal gerakan Nujaba Irak, menyatakan bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, secara keliru berpikir bahwa setelah gagal meraih kemenangan di Iran, ia dapat meraih kemenangan di Irak.

Al-Kaabi menambahkan: "Trump adalah pembohong profesional dan mencari kemenangan media, tetapi kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi bahkan di tingkat propaganda dan media."

Ia juga menegaskan: "Ambisi kolonial Trump di negara kami, Irak, tidak akan pernah terwujud."

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