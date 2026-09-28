Berdasarkan Perhitungan Ilahi, Iran adalah Kekuatan Nomor Satu Dunia / Revolusi Islam Mengakhiri Dominasi Asing atas Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pemimpin Revolusi sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Iran mengeluarkan sebuah pesan bertepatan dengan peringatan hari-hari awal perang yang dipaksakan pertama dan masa Pertahanan Suci delapan tahun rakyat Iran.

Berikut teks pesan Ayatullah Sayid Mojtaba Hosseini Khamenei yang baru saja dipublikasikan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "

Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda Kami, [seraya berfirman], ‘Keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju cahaya dan ingatkanlah mereka akan hari-hari Allah.’”

Hari-hari awal bulan Mehr mengingatkan kita pada Ayyamullah dan peristiwa besar serta abadi berupa pertahanan heroik delapan tahun bangsa Iran dalam perang yang dipaksakan pertama.

Pada hari-hari itu, pancaran hangat matahari Revolusi di seluruh negeri Iran menyebarkan rasa menyenangkan berupa persatuan nasional serta kesetiaan kepada mazhab dan jalan Islam revolusioner. Pengaruhnya membuat es dominasi dan kolonialisme lama maupun baru mulai mencair.

Pada masa itu, sebagian rakyat Iran masih mengingat peristiwa lebih dari dua puluh tahun sebelumnya, yakni permusuhan kekuatan-kekuatan kolonial terhadap Iran, peristiwa nasionalisasi industri minyak, serta kudeta Amerika. Sebagian lainnya mendengar kisahnya, dan banyak pula yang secara langsung memahami apa yang telah ditimbulkan oleh dominasi asing terhadap berbagai urusan negara.

Namun hari-hari sebelum Revolusi adalah masa yang gelap. Para duta besar negara-negara arogan menyampaikan kepada raja negeri ini apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, sementara ia, baik dengan senang hati maupun enggan, menjalankannya.

Keadaan tersebut berlangsung hingga Revolusi besar bangsa Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini membongkar seluruh tatanan itu.

Hari-hari gelap tersebut, berkat Revolusi, berubah menjadi hari-hari bercahaya dengan berdirinya Republik Islam Iran.

Hal ini sangat berat bagi kekuatan-kekuatan dominan yang sejak lama mengincar kekayaan negeri ini dan selama bertahun-tahun melakukan berbagai keburukan terhadap rakyatnya demi menguasai kekayaan tersebut.

Karena itu, sejak saat tersebut mereka mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengembalikan arus deras bangsa revolusioner Iran ke arah sebelumnya. Perang yang dipaksakan pertama merupakan langkah terpenting mereka pada dekade pertama kehidupan Republik Islam.

Dari kobaran perang itu—yang menurut pesan ini dinyalakan oleh Partai Baath yang anti-rakyat dengan anggapan bahwa perang akan selesai dalam beberapa hari dan kemenangan dapat diraih dengan mudah—sistem Islam bangkit seperti burung phoenix, lebih matang dan lebih kuat daripada sebelumnya, dengan suara yang lebih lantang dan penerbangan yang lebih tinggi.

Menurut pesan tersebut, karakter seperti ini kemudian terus berulang dalam berbagai peristiwa berikutnya yang dikaitkan dengan tindakan pihak lawan.

Hari-hari ketika pihak-pihak yang memusuhi bangsa ini menempatkan orang-orang mereka untuk menguasai rakyat dan menerapkan bentuk baru kolonialisme telah berubah, berkat Revolusi serta dikibarkannya panji Islam dan jihad dalam perang yang dipaksakan, menjadi hari-hari penuh kebanggaan.

Kini, 38 tahun setelah berakhirnya perang itu, ketika kita melihat kembali setiap bagian peristiwanya dan mendengar kesaksian jujur para penyintasnya, kita menemukan teladan-teladan yang masing-masing memberikan pelajaran mengenai ibadah, keberanian, keteguhan, akhlak dan kemanusiaan, laksana bintang-bintang terang di puncak sejarah negeri kita.

Pada awal serangan kekuatan-kekuatan yang mengikuti sistem dominasi, negeri kita mewarisi kemampuan yang sangat terbatas dari rezim sebelumnya untuk mempertahankan diri menghadapi banyak ancaman.

Namun, menurut pesan ini, berkat penegakan kebenaran dan pertolongan Ilahi, keadaan kini telah berubah hingga kekuatan-kekuatan agresor itu sendiri—bukan sekadar pihak-pihak yang mengikuti mereka—mencari tempat berlindung dari serangan para pejuang Islam dan memohon agar perang dihentikan.

Masa yang ingin mereka kembalikan kepada negeri kita adalah masa yang penuh keterbelakangan, kehinaan, ketergantungan dan buruknya nama Iran di dunia Islam.

Sedangkan hari-hari sekarang, menurut pesan tersebut, dipenuhi kemajuan, kehormatan, kemerdekaan dan tingkat tertinggi kredibilitas di dunia Islam, bahkan di seluruh dunia.

Hari ini, sebagian pihak menyebut Iran sebagai kekuatan besar keempat dunia. Tentu saja, mereka mengatakan demikian berdasarkan perhitungan duniawi.

Tetapi berdasarkan apa yang disebut dalam pesan ini sebagai perhitungan Ilahi, sebuah negara yang menganggap dirinya terkait dengan Ahlulbait yang suci, yang sebagian besar rakyatnya mencintai mereka dan tidak takut menegakkan kebenaran, merupakan kekuatan nomor satu dunia.

Pada masa lalu, dua laut di selatan Iran menjadi arena bebas bagi kekuatan pihak lawan.

Namun saat ini, menurut pesan tersebut, akibat serangan-serangan yang mereka alami dari para pejuang pemberani dan penjaga Selat Hormuz, mereka tidak lagi maju melewati Laut Arab. Setiap kali mereka mengambil risiko tersebut, menurut pernyataan itu, mereka justru menimbulkan kerugian bagi diri sendiri.

Dan tidak lama lagi, menurut pesan ini, Laut Arab pun akan terbebas dari kehadiran mereka.

Pernah ada masa ketika kekuatan-kekuatan dominan, melalui operasi psikologis dan penciptaan suasana ketakutan, mengosongkan jalan-jalan ibu kota serta melakukan kudeta terhadap keinginan bangsa ini untuk merdeka. Setelah itu, selama 25 tahun mereka disebut telah menjarah kekayaan negeri ini.

Namun sekarang, selama tujuh bulan terakhir, warga Iran menghiasi lapangan-lapangan dan jalan-jalan di seluruh negeri dengan kehadiran mereka yang bertanggung jawab dan penuh semangat, untuk menguatkan hati para pejuang Islam dan menimbulkan ketakutan pada pihak lawan.

Sebagaimana disebut dalam pesan tersebut, lebih dari 30 juta warga Iran telah menyatakan kesiapan mengorbankan diri. Ketika kemudian dilakukan panggilan ulang untuk bentuk pengorganisasian tertentu, dalam 100 menit pertama saja, lebih dari 500 ribu orang telah memenuhi kapasitas yang diminta.

Saat ini, di seluruh Iran Islam yang dihiasi keberadaan masyarakat dari beragam etnis, terdapat berbagai bentuk kesiapan, khususnya kesiapan bersenjata, untuk menciptakan medan yang menurut pernyataan tersebut akan mendatangkan nama baik bagi mereka dan kehinaan bagi lawan.

Pernah ada masa ketika keberanian masyarakat negeri ini terutama dikenal melalui kaum laki-lakinya.

Namun kini, dalam beberapa bidang keberanian dan kehadiran di lapangan, kaum perempuan bahkan disebut telah melampaui kaum laki-laki.

Pernah ada masa ketika pihak lawan berupaya terus-menerus melemahkan basis sosial sistem.

Namun saat ini, berbagai lapisan masyarakat dengan segala perbedaan yang nyata disebut tetap teguh mempertahankan apa yang mereka pandang sebagai posisi yang benar, termasuk mempertahankan Selat Hormuz yang dianggap penuh berkah dan manfaat.

Perbandingan antara masa lalu dan masa sekarang masih dapat diperluas dan dijelaskan lebih jauh.

Namun dalam satu kalimat, saya sebagai pelayan rakyat Iran yang saya cintai menyatakan bahwa masa lalu yang diinginkan pihak lawan untuk kembali itu telah berlalu dan tidak akan pernah terulang.

Meski demikian, dengan rasa sakit dan kesedihan, harus saya katakan bahwa dalam hari-hari ini, betapa terasa kosongnya tempat Imam Khomeini yang agung dan Khamenei yang mulia dan syahid, semoga Allah meninggikan kedudukan keduanya, yang kehormatan negeri kita hari ini berutang kepada kepemimpinan mereka.

Namun, berkat khazanah berharga berupa tindakan serta perkataan mereka yang bercahaya dan memberikan petunjuk, yang telah diwariskan kepada para pengikutnya, hari-hari mendatang akan jauh lebih gemilang daripada sekarang.

Sebab phoenix yang dahulu bangkit dari kobaran perang yang dipaksakan pertama kini, akibat tekanan pihak lawan dan khususnya dua perang yang dipaksakan baru-baru ini, telah tumbuh begitu besar hingga bayang-bayang penerbangannya telah jatuh di atas wilayah pihak lawan.

Pada kesempatan ini, sangat tepat pula untuk mengenang, bertepatan dengan peringatan kedua kesyahidan komandan heroik Arab dan simbol besar Front Perlawanan, Syahid Sayid Hassan Nasrallah, semoga Allah menyucikan jiwanya.

Ia adalah seseorang yang, menurut pesan ini, tulus menginginkan kebaikan bagi rakyat dan mazhabnya. Pidatonya yang tulus dan menyenangkan serta tindakan-tindakannya yang berani menguatkan hati rakyatnya, bahkan orang-orang merdeka di seluruh dunia.

Ia adalah sosok yang mengangkat nama Lebanon—sebuah negara kecil yang selama bertahun-tahun menjadi halaman belakang sejumlah kekuatan—menuju kedudukan yang lebih tinggi.

Ia adalah seseorang yang disebut selalu ditemani pertolongan dan kemenangan.

Dan tanpa ragu, menurut pesan tersebut, sepanjang seluruh sejarah kawasan Syam hingga hari ini, setelah para nabi dan para penerus mereka, belum pernah muncul seorang tokoh sebesar dirinya di kawasan tua tersebut.

Kini, panji kebanggaannya berada di tangan Syekh Naim Qassem, semoga Allah menjaganya, yang dengan berani terus melanjutkan jalannya di barisan terdepan Hizbullah yang kokoh dan berjiwa Asyura.

Hari-hari Lebanon saat ini, di hadapan sejarah bahkan sejak sekarang, merupakan hari-hari penting dan penuh kebanggaan bagi mereka serta seluruh pejuang perlawanan.

Sebaliknya, menurut pesan tersebut, hari-hari ini akan menjadi masa yang membawa kehinaan bagi mereka yang dalam menghadapi Israel menggantungkan harapan kepada janji-janji yang disebut palsu dari kekuatan dominan dan pihak-pihak yang tidak menginginkan kebaikan bagi mereka.

Berbeda dengan Sayid Syahid Perlawanan, Sayid Hashem Safieddine dan para pejuang perlawanan saat ini—yang disebut akan terus bersinar seperti bintang terang sepanjang waktu dan menjadi petunjuk bagi mereka yang kebingungan mencari jalan—pihak-pihak tersebut, menurut pernyataan itu, akan segera terkubur dan dilupakan sejak lembaran awal sejarah dibuka.

Dan apabila pada masa depan nama mereka kembali disebut, menurut pesan tersebut, mereka akan dikenang sebagai simbol keburukan, kesalahan dalam pengambilan keputusan, bahkan mungkin pengkhianatan.

Pada akhir pesan, saya berharap dengan berlanjutnya karunia Ilahi dan doa khusus junjungan kita Imam Mahdi Aj, bangsa Iran dan seluruh sahabat perlawanan tidak menghadapi apa pun selain pertolongan, kemenangan dan kemuliaan, sementara pihak yang memusuhi mereka tidak menghadapi apa pun selain kekalahan dan kehinaan, dengan anugerah dan kemurahan Allah.

Sayid Mojtaba Hosseini Khamenei

6 Mehr 1405 / 28 September 2026