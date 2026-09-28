Upaya Pemimpin Syahid Iran untuk Persatuan Islam Tidak Akan Dilupakan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Dalam rangka mengembangkan interaksi keagamaan dengan komunitas Muslim di negara tetangga utara Iran, Sayid Abbas Salehi, Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran; Kazem Jalali, Duta Besar Iran untuk Rusia; Hossein Divsalar, Wakil Pengembangan Kerja Sama Ilmiah dan Kebudayaan Organisasi Kebudayaan dan Hubungan Islam; Abdolreza Rashed, Atase Kebudayaan Iran di Moskow; serta sejumlah pejabat kebudayaan dan kesenian Iran bertemu dan berdialog dengan Syekh Ravil Ainuddin, Mufti Agung Muslim Rusia, di Masjid Jami Moskow.

Dalam pertemuan tersebut, Ainuddin menekankan adanya hubungan yang mendalam antara umat Islam Iran dan Rusia.

Ia mengatakan: “Dengan memperhatikan kedudukan tinggi Iran di dunia Islam, hubungan baik antara komunitas-komunitas keagamaan kedua negara senantiasa berada dalam kondisi yang baik dan telah menjadi sumber banyak kebaikan.”

Ia menambahkan bahwa Iran dan pemimpin syahidnya merupakan sosok yang dikenal luas dan dihormati sebagai pemimpin spiritual.

Menurutnya: “Upaya-upaya berkesan beliau dalam memperkuat persatuan umat Islam, menegakkan keadilan, dan memperluas perdamaian tidak akan terhapus dari ingatan siapa pun, terlepas dari kebangsaan maupun mazhab mereka.”

Program Pekan Kebudayaan Iran di Rusia, yang diselenggarakan atas prakarsa Organisasi Kebudayaan dan Hubungan Islam, dijadwalkan secara resmi dibuka pada Senin, 28 September 2026, dalam sebuah acara khusus di Moskow yang dihadiri menteri kebudayaan kedua negara.

Setelah Moskow, kota Kazan dan Astrakhan juga akan menjadi tuan rumah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Hari-Hari Kebudayaan Iran.