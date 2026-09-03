Bennett: Netanyahu dengan menyebarkan kebohongan berupaya melarikan diri dari kekalahan 7 Oktober

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Shihab, Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri rezim Zionis, mengkritik keras tindakan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri saat ini dari rezim tersebut.

Bennett berkata: "Netanyahu telah menggunakan metode kebohongan dan mengubah pasukan keamanan menjadi musuh untuk mencoba membebaskan dirinya dari tanggung jawab langsung atas serangan 7 Oktober ('Badai Al-Aqsa')."

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab dan menjauhkan tuduhan dari Netanyahu.

Pernyataan Bennett disampaikan di tengah tuduhan terbaru dari Sara Netanyahu, istri Perdana Menteri rezim Zionis, yang menuduh Yair Golan, mantan wakil kepala staf militer rezim tersebut, bahwa ia telah mengetahui sebelumnya tentang operasi 'Badai Al-Aqsa' (7 Oktober).

Golan, menolak tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia berniat untuk menuntut istri Perdana Menteri rezim Zionis.

Partai yang terkait dengan Golan menekankan bahwa Netanyahu, alih-alih meminta maaf atas kelalaian dalam mengambil langkah-langkah keamanan, berusaha mengelak dari tanggung jawab atas peristiwa ini.

Sementara kabinet Netanyahu menghalangi pembentukan komite resmi setelah tiga tahun berlalu sejak operasi 'Badai Al-Aqsa' untuk mengidentifikasi celah keamanan, istrinya menegaskan bahwa sebuah komite investigasi harus dibentuk untuk memeriksa kemungkinan pengkhianatan di kalangan pejabat Zionis.

Gadi Eisenkot, saingan utama Netanyahu, juga menyatakan: "Ia melarikan diri dari kekalahan terbesar dalam sejarah rezim Israel palsu."