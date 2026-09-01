Peringatan PBB tentang bahaya nuklir

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Associated Press, Izumi Nakamitsu, Kepala Kantor PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata, menekankan bahwa terdapat ketegangan geopolitik yang mendalam, kesenjangan yang melebar, dan menurunnya kepercayaan, serta kekhawatiran tentang dimulainya kembali uji coba nuklir.

Pada akhir tahun lalu, Amerika Serikat dan Rusia, yang memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia, saling mengancam akan memulai kembali uji coba nuklir.

Nakamitsu menambahkan: Hanya memikirkan untuk mengambil jalan seperti itu saja sudah berbahaya. Dimulainya kembali uji coba nuklir akan menghapuskan upaya puluhan tahun untuk mengurangi ketegangan dan menyiapkan lahan bagi perlombaan senjata. Proses ini sama sekali tidak boleh dimulai.

Dalam rangka peringatan 30 tahun Perjanjian Larangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir, ia memuji sistem verifikasi global perjanjian tersebut, tetapi menekankan bahwa perjanjian tersebut masih belum berlaku.