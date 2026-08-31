Bessent: Kami tidak harus menginginkan ekonomi Iran runtuh!

Menurut laporan kantor berita ABNA, «Scott Bessent», Menteri Keuangan AS, hari ini Senin dalam wawancara dengan jaringan CNBC, dalam upaya membenarkan sebagian masalah ekonomi yang muncul di negaranya akibat dampak agresi Trump yang mahal terhadap Iran, dengan mengajukan klaim konyol, menyatakan: Iran menganggap sanksi sangat serius! Pejabat Iran terkejut dengan kondisi ekonomi mereka!

Menteri Keuangan AS, yang menjelang pemilihan paruh waktu Kongres menganggap kekalahan rekan-rekan Partai Republiknya sudah pasti, mencoba membenarkan sebagian kegagalan pemerintahnya meskipun telah mengeluarkan puluhan miliar dolar untuk agresi terhadap Teheran sebagai berikut: Iran karena kegagalan di bidang ekonomi, melakukan tindakan agresif dan operasional (militer). Saya ingin berterima kasih kepada Uni Eropa atas dukungan mereka terhadap «operasi penolakan ekonomi».

Menjawab pertanyaan wartawan CNBC «Apakah ada jangka waktu tertentu untuk kemungkinan runtuhnya ekonomi Iran?», ia mengatakan: Kami tidak harus menginginkan ekonomi Iran runtuh; kami hanya harus membuat pemerintah mereka sadar.

«Scott Bessent», meskipun memiliki pengalaman kegagalan «tekanan maksimum» terhadap Iran pada masa kepresidenan pertama Donald Trump, mengklaim: «Operasi penolakan ekonomi» akan mendorong mereka ke arah keinginan untuk mencapai kesepakatan.

Pejabat AS ini, tanpa memperhatikan sifat damai program nuklir Teheran, mengulangi klaim populis Washington: Posisi presiden sangat jelas, mereka harus meninggalkan program nuklir mereka, menyerahkan uranium dengan pengayaan tinggi, menghentikan dukungan terhadap pasukan proxy, dan Selat Hormuz juga harus tetap terbuka.