Joseph Aoun: Stabilitas Lebanon sangat penting bagi stabilitas kawasan dan Eropa

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Akhbar, Joseph Aoun, Presiden Lebanon, dalam pertemuannya dengan mitranya dari Yunani di Athena, memperingatkan bahwa setiap gejolak di negaranya akan membawa konsekuensi negatif yang luas bagi stabilitas kawasan dan benua Eropa.

Joseph Aoun, dengan merujuk pada perlunya mengeluarkan Lebanon dari krisis yang bertubi-tubi, menyatakan bahwa sudah tiba waktunya bagi Lebanon untuk mencapai ketenangan, dan kesepakatan internasional harus dilaksanakan tanpa perilaku sepihak dari kedua belah pihak.

Presiden Lebanon, dengan menekankan bahwa negara dan rakyatnya lelah dengan perang dan kehancuran, menegaskan: Tujuan negosiasi dengan Israel adalah «mengakhiri keadaan permusuhan», dan solusi akhir hanya melalui jalur diplomasi, bukan perang.

Aoun setelah pertemuan dengan mitranya dari Yunani Konstantinos Tasoulas di Athena, menyatakan: Lebanon telah mencapai «kesepakatan kerangka kerja» di bawah naungan dan mediasi Amerika Serikat, dan kedua belah pihak harus melaksanakannya sepenuhnya dan tanpa perilaku selektif.

Ia meminta Yunani untuk memberikan bantuan maksimal dalam memastikan pelaksanaan kesepakatan ini dan menekankan: Sudah tiba waktunya bagi Lebanon untuk mencapai ketenangan dan stabilitas, karena kami bertekad untuk mengakhiri keadaan permusuhan dan kami percaya bahwa penyelesaian krisis ini akan mungkin melalui diplomasi dan bukan melalui perang.

Presiden Lebanon, dengan menyatakan bahwa stabilitas negaranya adalah prasyarat bagi stabilitas di kawasan dan Eropa, memperingatkan: Setiap ketegangan dan gejolak di Lebanon akan membawa konsekuensi negatif yang luas.