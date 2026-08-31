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Isi pernyataan bersama negara Pakistan, Turki, dan Arab Saudi di Istanbul

31 Agustus 2026 - 22:12
Kode berita: 1859783
Source: ABNA
Isi pernyataan bersama negara Pakistan, Turki, dan Arab Saudi di Istanbul

Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mengadakan pertemuan pertama Komite Strategis Politik dan Pertahanan terkait Kesepakatan Makkah di Istanbul dan mengeluarkan pernyataan bersama.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Arabiya, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mengadakan pertemuan pertama Komite Strategis Politik dan Pertahanan terkait Kesepakatan Makkah di Istanbul dan mengeluarkan pernyataan bersama.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan:

  • Pertemuan hari ini adalah langkah penting dalam memajukan Kesepakatan Makkah dari penandatanganan ke implementasi.

  • Kesepakatan tentang langkah-langkah selanjutnya untuk melembagakan kerja sama.

  • Sebuah sekretariat akan didirikan di Arab Saudi untuk mendukung kegiatan ketiga negara.

  • Pakistan akan memimpin sekretariat untuk masa jabatan pertama selama tiga tahun.

  • Kami bertekad untuk mengimplementasikan kesepakatan guna mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan.

  • Ketiga negara akan melanjutkan upaya mereka untuk meredakan ketegangan dan menahan diri, serta akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan.

  • Ketiga negara menekankan sifat defensif dari kemitraan dan prinsip saling menghormati kedaulatan negara.

  • Kesepakatan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan ketiga negara. Kerja sama akan mencakup penguatan industri pertahanan, pengembangan produksi dan teknologi.

  • Ketiga negara akan memperkuat pencegahan dan pertahanan kolektif di antara mereka, dan sepakat untuk berkontribusi pada terciptanya perdamaian di kawasan dan sekitarnya.

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