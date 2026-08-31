Isi pernyataan bersama negara Pakistan, Turki, dan Arab Saudi di Istanbul

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Arabiya, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mengadakan pertemuan pertama Komite Strategis Politik dan Pertahanan terkait Kesepakatan Makkah di Istanbul dan mengeluarkan pernyataan bersama.
Dalam pernyataan tersebut disebutkan:
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Pertemuan hari ini adalah langkah penting dalam memajukan Kesepakatan Makkah dari penandatanganan ke implementasi.
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Kesepakatan tentang langkah-langkah selanjutnya untuk melembagakan kerja sama.
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Sebuah sekretariat akan didirikan di Arab Saudi untuk mendukung kegiatan ketiga negara.
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Pakistan akan memimpin sekretariat untuk masa jabatan pertama selama tiga tahun.
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Kami bertekad untuk mengimplementasikan kesepakatan guna mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan.
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Ketiga negara akan melanjutkan upaya mereka untuk meredakan ketegangan dan menahan diri, serta akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan.
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Ketiga negara menekankan sifat defensif dari kemitraan dan prinsip saling menghormati kedaulatan negara.
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Kesepakatan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan ketiga negara. Kerja sama akan mencakup penguatan industri pertahanan, pengembangan produksi dan teknologi.
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Ketiga negara akan memperkuat pencegahan dan pertahanan kolektif di antara mereka, dan sepakat untuk berkontribusi pada terciptanya perdamaian di kawasan dan sekitarnya.
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