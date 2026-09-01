Pezeshkian: Keamanan kawasan bergantung pada penanggulangan pendekatan berbasis kekerasan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, dalam pidatonya pada KTT ke-26 para pemimpin negara anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai, setelah menguraikan tantangan keamanan dan ekonomi terpenting di kawasan, menekankan perlunya memperkuat kerja sama antar negara anggota untuk memantapkan stabilitas dan merancang masa depan bersama.

Presiden Republik Islam Iran, dengan merujuk pada pengalaman lebih dari dua dekade kegiatan Organisasi Kerja Sama Shanghai, menyatakan bahwa membangun kepercayaan, menghormati kedaulatan negara, tidak campur tangan dalam urusan internal, dan kerja sama antar pemerintah merupakan persyaratan untuk mencapai keamanan yang berkelanjutan.

Pezeshkian, dengan menyebutkan ancaman seperti terorisme, ekstremisme kekerasan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir lintas negara, dan kejahatan siber, juga menyebutkan meningkatnya persaingan geopolitik, kebijakan sepihak, dan penggunaan kekerasan serta kekuatan militer sebagai faktor lain yang menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di kawasan dan ekonomi-ekonomi emerging.

Presiden Republik Islam Iran juga, dengan merujuk pada perkembangan terkini di Asia Barat dan serangan Amerika Serikat serta rezim Zionis terhadap Iran, menggambarkan tindakan tersebut sebagai agresi terhadap prinsip-prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, dan seraya menguraikan jalannya perang dan perkembangan pasca-perang, menegaskan posisi Iran mengenai komitmen yang tercantum dalam nota kesepahaman Islamabad.

Dalam bagian lain pidatonya, Pezeshkian menyatakan keamanan dan pembangunan adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, serta menekankan perlunya Organisasi Kerja Sama Shanghai untuk secara bersamaan memperhatikan aspek keamanan dan ekonomi.

Presiden Republik Islam Iran menyebutkan pengembangan perdagangan intra-organisasi, fasilitasi kegiatan kepabeanan, pengembangan koridor transportasi, penghubungan pelabuhan dan pusat logistik, peningkatan kapasitas transit, dan penguatan ketahanan rantai pasok sebagai poros-poros penting kerja sama ekonomi antar anggota.

Pezeshkian juga mengusulkan tiga inisiatif di bidang kerja sama ekonomi, yaitu memperdalam kerja sama keuangan dan perbankan serta mendirikan «Bank Organisasi Kerja Sama Shanghai», membentuk serikat asuransi ekspor dan investasi, serta membentuk «Konsorsium Energi Organisasi Kerja Sama Shanghai», dan di bidang keamanan ia mengemukakan pembentukan Pusat Studi Keamanan Strategis organisasi ini untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman yang muncul dan memperkuat stabilitas kawasan.