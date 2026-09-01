Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baghai, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, dalam menanggapi pernyataan Uni Eropa yang mendukung perang ekonomi Amerika terhadap Iran, menulis di akunnya di salah satu jejaring sosial: Penulis Prancis, Étienne de La Boétie, dalam risalahnya yang berjudul "Wacana tentang Perbudakan Sukarela," mengungkapkan kebenaran mendasar tentang para pembuka jalan bagi despotisme dan dominasi: dominasi bukan hanya produk dari kekerasan, tetapi sering kali terbentuk melalui kepatuhan mereka yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara independen.

Ia menambahkan: Eropa tidak lagi dapat berbicara tentang "otonomi strategis," sementara secara praktis ia telah menurunkan dirinya menjadi pelaksana perintah-perintah Washington.

Baghai menunjukkan: Otonomi strategis tidak dicapai dengan pernyataan-pernyataan bombastis, melainkan diwujudkan dengan menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang independen dan bertanggung jawab, bahkan jika keputusan-keputusan tersebut tidak sejalan dengan posisi kekuatan yang lebih besar.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan: Eropa harus memilih: menjadi aktor yang independen, atau menjadi begitu terbiasa dengan gema kebijakan orang lain sehingga mengira gema itu sebagai kemerdekaan.