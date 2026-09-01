Nagdi dalam wawancara dengan Al-Mayadeen: Musuh akan membayar harga mahal jika melakukan agresi

Menurut laporan kantor berita ABNA, Brigadir Jenderal Mohammad Reza Nagdi, Penasihat Senior Panglima Tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, dalam wawancara dengan Al-Mayadeen menekankan: jika Amerika ingin mengambil keputusan rasional demi kepentingan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah terlibat dalam perang lain dengan Teheran. Sebagian besar pejabat Iran cenderung pada doktrin ofensif dan lebih memilihnya, karena sangat bermanfaat secara operasional.

Prioritas Iran adalah pencegahan

Ia menambahkan: Penghentian perang terjadi karena ketidakmampuan Amerika dan kerugian besar yang dideritanya. Prioritas kami bukan perang maupun negosiasi, melainkan mencapai pencegahan. Kami yakin akan meraih kemenangan, tetapi kami tidak menduga bahwa kemenangan ini akan diperoleh semudah ini. Bahkan jika mereka membangun tembok beton di sekeliling Iran dan menempatkan penjaga di sana, negara kami akan bertahan dengan kekuatan penuh.

Jenderal Nagdi menyatakan dengan tegas: Ciri khas Iran dalam perang ini adalah senjata buatan dalam negeri kami. Semua fasilitas telah dibangun kembali di tempat-tempat yang sangat aman dan beroperasi dengan menggunakan teknologi modern. Iran memiliki ratusan kota dan fasilitas industri dan dapat menyembunyikan produksinya dengan berbagai cara, baik di atas tanah maupun di bawah tanah.

Runtuhnya sistem pertahanan udara musuh

Ia menyatakan: Sistem pertahanan udara musuh runtuh karena gelombang besar drone Iran dan rudal-rudal kami. Mereka bahkan menggunakan senjata lama mereka untuk menghadapi serangan-serangan ini. Tentara Amerika adalah hampa, macan kertas, dan kemampuannya saat ini lebih lemah dari yang ditampilkannya. Kapal induk dan jet tempur Amerika tidak sepenting yang dipropagandakan, karena dunia telah melihat bahwa kapal-kapal induk berhenti pada jarak seribu kilometer dari Selat Hormuz dan tidak dapat bergerak.

Jenderal Nagdi menegaskan: Hubungan antara Korps Pengawal Revolusi dan pemerintah Iran berada dalam kondisi terbaik dan sangat kokoh. Musuh harus tahu bahwa jika ia melakukan agresi terhadap kami, ia akan membayar harga mahal. Musuh berpikir ia dapat menguasai Iran dalam tiga hari – tetapi apa yang terjadi? Sekarang sudah enam bulan berlalu.