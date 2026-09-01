Araghchi: Amerika harus kembali pada komitmennya dan nota kesepahaman Islamabad

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, setelah hari pertama KTT kepala negara Organisasi Kerja Sama Shanghai di Kirgistan, mengatakan: Semua pertemuan dan dialog sepenuhnya bersifat kerja dan bebas dari seremoni-seremoni biasa, dan khususnya dibahas mengenai topik-topik dan bidang-bidang yang ada untuk kerja sama di sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menambahkan: Isu tentang serangan-serangan agresif Amerika dan konsekuensinya juga diangkat. Kami menekankan bahwa rakyat Iran akan terus memperjuangkan hak-hak mereka, dan isu ini ditekankan dalam semua pertemuan.

Araghchi melanjutkan: Salah satu topik yang diangkat dalam semua pertemuan adalah nota kesepahaman Islamabad – nota yang telah ditandatangani oleh para presiden kedua negara dan yang telah dilanggar oleh Amerika.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menekankan: Amerika harus kembali pada komitmennya dan mematuhi ketentuan-ketentuan nota kesepahaman tersebut; setelah itu kita dapat keluar dari situasi ini, karena semua negara berkepentingan agar perang segera berakhir.

Ia mengatakan: Kami telah menjelaskan bahwa solusinya sangat jelas dan tegas; Amerika harus kembali pada komitmennya dan pada kesepakatan yang telah ditandatangani oleh presidennya sendiri. Dalam hal ini, semuanya dapat berjalan ke arah yang benar.